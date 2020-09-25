Galaxy S21 Geekbench testinde ortaya çıktı

Görünüşe göre Samsung, kendi geliştirdiği Exynos 1000 yonga setini kullanacak.

Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 1038 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3060 puan aldığı görünen telefon, Snapdragon 875’e göre daha hızlı olacak. Bazı pazarlarda yine Snapdragon 875 ile satılması beklenen telefonda 8 GB RAM bulunacak. Ancak Ultra modelinde bu RAM miktarı 12 GB’a kadar çıkacak.

128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan amiral gemisi modeli, kamera konusunda yine üçlü kurulum ile gelebilir. Bu sefer ana kamera, Samsung’un yeni geliştirmiş olduğu 64 Megapiksellik gelişmiş sensör olacak gibi görünüyor.

GALAXY S21 FİYATI İLE NASIL BİR ÇIKIŞ YAPACAK?

Fiyat konusunda yeni yonga setlerinin 100 dolar daha pahalı olacağı söyleniyordu. Bu yüzden yeni modeller 999 dolar yerine 1.099 dolardan başlayan fiyatlar ile satılabilir. Ancak Samsung bunun önlemini alacaktır ve 999 dolar bandını aşmak istemeyecektir.

Ekran konusunda büyük bir gelişme sunmayacağını düşündüğümüz yeni modellerde, Note 20’deki gibi düz bir ekran tercih edilecek. 120 Hz tazemeli AMOLED ekranı ile üst düzey bir deneyim sunacak olan S21 ailesi bakalım Türkiye pazarına kaç TL’den giriş yapacak?

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