Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Bu seferki sızıntı Galaxy S21 Plus’ı gümüş renginde sergiliyor. Sızıntılar Pigtou ve xleaks7’den geliyor. Render, S21+’nın sızdırılmış CAD çizimlerine dayanıyor. Bu render sayesinde boyutlar da ortaya çıktı. Telefon 161,55 mm uzunluğunda, 75,6 mm genişliğinde ve 7,86 mm kalınlığında olacak.

İŞTE SIZDIRILAN GALAXY S21 PLUS TASARIMI

Tıpkı diğer çizimlerde olduğu gibi, Note 20 Ultra'daki benzer üçlü bir arka kamera kurulumu görüyoruz ancak bu sefer kurulum cihazın yan tarafında daha fazla yer kaplayacak. Cihazın çerçevesine eğilerek önceki amiral gemilerinden farklı görünmesini sağlıyor.

Alt kısımda, cihazınızı hoparlörlerle birlikte beslemek için USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses kontrol düğmeleri ve güç düğmesi bulunacak. Ekrandan bahsedersek; 6.8 inçlik devasa bir panel Samsung’un bu akıllı telefonunda yer alacak. Ön yüzeyde ise nokta çentikli kamera konumlandırılacak.

Galaxy S21 Plus’ın Snapdragon 888 ve Exynos 2100 olacak amiral gemisi bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ekran 120Hz yüksek yenileme oranını destekleyecek. 4000 mAh kapasiteli bir batarya ise telefonu besleyecek.

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