HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

03.12.2020 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galaxy S21 görünüşe göre çok fazla seçenek sunacak

Samsung Galaxy S21 serisinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Hepimiz Samsung’un bir sonraki cihazlarını merakla bekliyoruz. Render sayesinde cihazın tasarımı hakkında zaten bir fikrimiz oluşmaya başlamıştı. Şimdi, Galaxy S21 Plus modelinin başka bir görüntüsü çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Bu seferki sızıntı Galaxy S21 Plus’ı gümüş renginde sergiliyor. Sızıntılar Pigtou ve xleaks7’den geliyor. Render, S21+’nın sızdırılmış CAD çizimlerine dayanıyor. Bu render sayesinde boyutlar da ortaya çıktı. Telefon 161,55 mm uzunluğunda, 75,6 mm genişliğinde ve 7,86 mm kalınlığında olacak.

İŞTE SIZDIRILAN GALAXY S21 PLUS TASARIMI

Tıpkı diğer çizimlerde olduğu gibi, Note 20 Ultra'daki benzer üçlü bir arka kamera kurulumu görüyoruz ancak bu sefer kurulum cihazın yan tarafında daha fazla yer kaplayacak. Cihazın çerçevesine eğilerek önceki amiral gemilerinden farklı görünmesini sağlıyor.

Alt kısımda, cihazınızı hoparlörlerle birlikte beslemek için USB Type-C bağlantı noktası yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses kontrol düğmeleri ve güç düğmesi bulunacak. Ekrandan bahsedersek; 6.8 inçlik devasa bir panel Samsung’un bu akıllı telefonunda yer alacak. Ön yüzeyde ise nokta çentikli kamera konumlandırılacak.

Samsung Galaxy Smart Tag göründüSamsung Galaxy Smart Tag göründü

Galaxy S21 Plus’ın Snapdragon 888 ve Exynos 2100 olacak amiral gemisi bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Ekran 120Hz yüksek yenileme oranını destekleyecek. 4000 mAh kapasiteli bir batarya ise telefonu besleyecek.

Operatörler birleşebilir! İşte ortak altyapı projesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMali'den o fotoğrafa sansür!Mali'den o fotoğrafa sansür!
Samsung Apple'ı beklemedi, ilginç ürün ortaya çıktı!Samsung Apple'ı beklemedi, ilginç ürün ortaya çıktı!
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Defne Samyeli'den karlar üzerinde mayolu poz!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Redmi 9 Power iddiası!

Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 10i bataryasıyla dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Xiaomi Mi 10T Pro incelemesi

Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Apple Pro Display XDR için kalibrasyon güncellemesi yayınladı

Samsung Galaxy Smart Tag göründü

Samsung Apple'ı beklemedi, ilginç ürün ortaya çıktı!

Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza geliyor! Süre doldu

Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza geliyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.