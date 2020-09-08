Galaxy S21 için yeni sızıntılar gelmeye başladı

2021’in Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi modellerinin özellikleri şimdiden belli olmaya başladı.

SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİ NASIL OLACAK?

S21 için alınan sertifika ile 2021 yılı amiral gemilerinin batarya kapasiteleri belli oldu. Gelen bilgilere göre; S21’de 3.880 mAh kapasiteli batarya yer alacakken Plus modelde ise 4.600 mAh kapasiteli batarya bulunacak. Bu yılki modeller ile hemen hemen aynı kapasiteli batarya kullanacak olan Samsung, işlemci tercihini Qualcomm’dan yana kullanacak.

Qualcomm’un Snapdragon 875 yonga seti ve 8 GB RAM‘den beslenecek olan bu telefonlar maalesef ki 100 dolar daha pahalıya satılacak. Çünkü Qualcomm’un açıklamasına göre Snapdragon 875 yonga seti Snapdragon 865’e göre 100 dolar ila 150 dolar daha pahalıya mal olacak.

FİYATLARI CEP YAKACAK

Ekran konusunda yine AMOLED paneli tercih edecek olan Samsung, tasarımsal açıdan büyük bir yeniliğe gitmeyecek. Note 20’nin tasarımına benzer bir tasarım ile gelmesi beklenen S21 ailesinin Türkiye fiyatları da maalesef ki cep yakacak.

Android 11 ve One UI 3.0 arayüzü ile kutusundan çıkacak olan yeni modeller, kamera konusunda özellikle de 108 Megapiksel sensör konusunda büyük bir atılım gerçekleştirecek gibi görünüyor.

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