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Galaxy S21'in kutusunda neden şarj cihazı ve kulaklık yok? İşte Samsung'un yanıtı

15.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Galaxy S21'in kutusunda neden şarj cihazı ve kulaklık yok? İşte Samsung'un yanıtı

Samsung Galaxy S21'i dün akşam tanıtan Samsung, yeni telefonlarla ilgili soru cevap sayfası hazırladı. Samsung soru cevap sayfasında neden Galaxy S21 kutusundan şarj cihazı ve kulaklık gibi aksesuarları çıkartmayı tercih ettiğini açıkladı.

Samsung Galaxy S21'in kutusunda şarj veya kulaklıklar yok. Tıpkı Apple gibi, Samsung da bu aksesuarları çıkarma kararı için çevresel kaygıları dile getirdi. Şimdi, Samsung için daha hafif kutu söz konusu. Fakat bu karar, Galaxy S21 serisiyle de sınırlı kalacak gibi görünmüyor.

SAMSUNG'TAN ŞARJ CİHAZI YANITI

Samsung Galaxy S21'i tanıttıktan sonra yeni bir soru cevap sayfasını yayına aldı. Buradaki sorular ve cevaplar kutudan çıkan aksesuarları ve Samsung'un gelecek planları hakkında ipuçları verdi. Samsung sayfada ''Samsung neden Galaxy S21 kutusunun içinden kablolu kulaklıkları ve şarj cihazlarını çıkarmayı seçti?'' sorusu için Patrick Chomet'in yanıtını paylaştı. Chomet yanıtında, gittikçe daha fazla Galaxy kullanıcısının halihazırda sahip oldukları aksesuarları yeniden kullandığını belirterek, en yeni Galaxy akıllı telefon serisinden şarj cihazını ve kulaklığı çıkardıklarını söyledi. Chomet yanıtında şarj cihazının ve kulaklığın kademeli olarak çıkartılacağını da paylaştı. Yani verilen yanıta göre, gelecekteki Samsung cihazlarının kutularından da kademeli olarak şarj cihazı ve kulaklık kaldırılabilir.

Şarj cihazı

NOTE 20 AİLESİ ETKİLENMEDİ

Samsung'un kararı halihazırda Note20 ve Note20 Ultra gibi modelleri etkilemiş değil. Apple'ın iPhone 12 modellerine uyguladığına nazaran Samsung bir önceki nesil amiral gemilerinin kutularından şarj cihazlarını kaldırmadı.

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