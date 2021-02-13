Galaxy S21 modeli diğerlerine göre daha fazla sattı

Samsung Galaxy S21 satışları, onu en gözde cihazlar arasına yerleştiriyor. Önceki model olan Galaxy S20 bile böylesine iyi bir satış rakamı elde edemedi. Peki nasıl oldu da böylesine yüksek bir miktarda satış yakalandı. Elbette burada bazı özelliklerin daha gelişmiş olması büyük önem taşıyor.

Öncelikle cihazın son derece gelişmiş bir kameraya sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Bu modelde 3 farklı özel kamera tercih edildi. Bunlardan ilki 12 diğeri 12 ve sonuncusu 64 MP çözünürlüğe sahip. Gerçekten de herhangi bir akıllı telefon için sağlam bir kamera diyebiliriz.

Cihazda 4000 mAh batarya yer alıyor. Böylece uzun bir süre kullanıma olanak sağlıyor. Ekran özellikleri bakımından Dinamik AMOLED tercih edildi. Bu sayede gelişmiş renkler sunulabiliyor. Ekran boyutunun 6,2 inç olması iyi kavranmasını sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak Samsung Exynos 2100 yonga seti kullanıldı. Böylece hem bataryadan tasarruf sağlandı hem de genel olarak daha hızlı bir cihaz elde edildi. Cihazın bu özellikleri onun iyi bir kameraya sahip son derece hızlı bir model olmasını sağlıyor. Ayrıca tasarım bakımından da günümüzün en iyileri arasında sayılabilir.

Tüm bu etkenler sayesinde cihaz önceki amiral gemisi olan Galaxy S20 modelinden yüzde 30 daha iyi satış elde etti. Peki sizin bu cihaz ile ilgili düşünceleriniz neler?

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