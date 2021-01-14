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Galaxy S21 öncesi geldi: Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

14.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Galaxy S21 öncesi geldi: Samsung Galaxy A32 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A32 5G'yi resmen tanıttı. Samsung'un en uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu olarak konumlanan Galaxy A32 5G özellikleri arasında en çok kameralarıyla dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S21 için hazırlıklarını sürdürüyorken, yeni bir akıllı telefonun duyurusunu gerçekleştirdi. Daha önce 5G teknolojisini üst segmentlerden daha alt segmentlere indiren Samsung, şimdi ise kendisine ait en uygun fiyatlı 5G'li akıllı telefonu Samsung Galaxy A32 5G'yi ortaya çıkardı.

SAMSUNG GALAXY A32 5G ÖZELLİKLERİ

Galaxy A32 5G özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde TFT LCD ekran var. Bu ekran damla çentik ile süsleniyor. Çentikte telefonun 13 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Galaxy A32 5G, gücünü hangi işlemciden alıyor resmi olarak belli değil. Zira Samsung bu detayı vermedi. Ancak tahminler telefonun MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden güç aldığı yönünde. Bunun yanında firmanın açıkladığı bilgilerden biri olarak telefonda 4 GB /6 GB/8 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor. 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile gelen Galaxy A32 5G'nin parmak izi okuyucusu ise yan tarafında konumlanıyor.

Samsung Galaxy A32 5G fiyatı

A32 5G'nin kamera tarafı oldukça farklı. Zira Samsung burada diğer serilerde görmediğimiz, bize daha çok sızıntılardaki Galaxy S21'in kamera kurulumunu anımsatan bir kurulum tercih etmiş gibi görünüyor. Bu kurulumda ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü, 5 MP makro kamera bizleri selamlıyor.

Samsung Galaxy A32 5G özellikleri

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SAMSUNG GALAXY A32 5G FİYATI

Samsung Galaxy A32 5G'nin fiyatı 279 euro olarak açıklandı. Tabii bu telefonun 4 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı bulunan giriş versiyonu için geçerli. Siyah, beyaz, mavi ve menekşe renklerine sahip olan Galaxy A32 5G, Samsung'un paylaştığı bilgilere göre 12 Şubat'tan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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