Galaxy S21 serisi Samsung'un yüzünü güldürmüyor

Samsung Galaxy S21 serisi raflardaki yerini aldığında hayranlarını heyecanlandırdı. Özellikle S-Pen ve Galaxy S21 Ultra birlikteliği insanların dikkatini çekti. Ancak telefonların piyasaya sürüldüğü tarihten sonraki altı aylık periyoda baktığımızda, yeni veriler Galaxy S21 ailesinin satışlarının önceki nesil modellere nazaran pek de iyi gitmediğini gösteriyor.

GALAXY S21 SERİSİ EN KÖTÜ SATAN S SERİSİ OLDU

Analistlerin raporuna göre, Samsung 2021'in ilk altı ayında toplam 13,5 milyon Galaxy S21 serisi akıllı telefon sevk etti. Bu da onu şirketin şimdiye kadar en kötü satan S serilerinden biri haline getirdi.

Galaxy S20 serisinin lansman sonrası altı ayda 17 milyon adet sattığı tahmin ediliyor. Bu da Galaxy 21 serisinin Galaxy S20 serisine nazaran yüzde 20 oranında daha az sattığını gösteriyor.

Karşılaştırma 2019 yılında çıkan Galaxy S10 serisi ile yapıldığında ise daha da kötü bir sonuç ortaya çıkıyor. Zira, satış sonrası ilk altı ayda 25.5 milyon adet Galaxy S10 serisi modelin sevk edildiği ve böylece Samsung'un önemli bir sayıya ulaştığı tahmin ediliyor. Fakat bu sayılar, Samsung'un 2 nesil öncesine göre Galaxy S serisinin satışlarında yüzde 47'lik bir kayıp yaşadığını da ortaya çıkartıyor.

Samsung, Galaxy S21'in satışlarını artırmak için fiyatları önemli ölçüde düşürmek ve lansmanı ocak ayına almak gibi bir takım ayarlamalar yapmıştı. Ancak bu ayarlamalara rağmen Samsung'un Galaxy S21 serisi sevkiyatlarının zayıf olduğu görülüyor.

HER ŞEY GALAXY S SERİSİ DEĞİL: YENİ GALAXY Z SERİSİ GELİYOR

Samsung, 2021'in ikinci yarısında Galaxy S21 serisinin satış performansını yükseltebilir ancak şirket için her şey Galaxy S serisi de değil. Çünkü Samsung çok yakın bir zamanda Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni katlanabilir telefonların daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Bu da Samsung'un Galaxy Z serisi akıllı telefonlarının satışını artırabilir.

