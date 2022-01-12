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Galaxy S22 için çarpıcı iddia: Beklendiği gibi olmayabilir! Exynos 2200 başka bahara mı kaldı?

12.01.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaynaklar, Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2200'ün tanıtımını ertelediğini öne sürmüştü. Güney Kore'den gelen yeni bir iddiaya göre ise Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 işlemci ile güçlendirilmesi beklenen Galaxy S22 ailesi, beklendiği gibi olmayabilir.

Galaxy S22 için çarpıcı iddia: Beklendiği gibi olmayabilir! Exynos 2200 başka bahara mı kaldı?

Samsung, akıllı telefonları için farklı bir strateji uygulamasıyla meşhur. Güney Koreli şirket, bazı pazarlarda akıllı telefonlarını en yeni Qualcomm işlemci ile piyasaya sürerken, bazı pazarlarda da kendi işlemcisi Exynos'u kullanıyor. Önceki birçok modelde olduğu gibi Galaxy S21 ailesinde de olaylar tam olarak böyle gelişmişti. Bu yüzden, yeni çıkacak Galaxy S22 ailesinde de bu stratejinin uygulanması ve bazı pazarlarda Exynos 2200 işlemcisinin, bazı pazarlarda da Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin kullanılması bekleniyordu. Ancak iddia kaynaklarının söylediklerine bakılırsa Galaxy S22 ailesinde kullanılacak işlemci planı, herkesin beklediği gibi olmayabilir.

TÜM GALAXY S22'LERE SNAPDRAGON

Samsung'un Exynos 2200'ün tanıtım tarihini ertelediği haberleri sonrası, Güney Koreli bir kaynak, Exynos 2200'ün Galaxy S22'de kullanılmayacağını öne sürdü. Eğer bu iddia doğruysa, dünya gelinde piyasaya sürülecek tüm Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinin Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1 ile güçlendirilmesini bekleyebiliriz.

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PEKİ EXYNOS 2200'ÜN AKIBETİ NE OLACAK?

Samsung, Exynos 2200'ü yılın ilerleyen zamanlarında tanıtma kararı alabilir. Zaten iddia kaynağı da daha sonra piyasaya sürülebileceğinden bahsediyor. Hatta Exynos 2200'ün Galaxy Tab S8 ile tanıtılması ihtimaller dahilinde. Ancak yine de hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtmek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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