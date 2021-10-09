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Galaxy S22 ile ne zaman tanışacağız?

09.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Samsung S serisi modellerini genel olarak yıl sonunda ya da yıl başında tanıtırdı. Yani S serisinin yeni üyelerini aralık ayında ya da ocak ayında görürdük.

Galaxy S22 ile ne zaman tanışacağız?

Fakat 2022 ile birlikte bu durum biraz değişecek gibi görünüyor. Çünkü sızdırılan bilgilere göre Samsung önümüzdeki yıl için farklı bir takvim planlamayı düşünüyor. Malum bu yıl yeni bir Note modeli tanıtılmadı. Samsung Note modellerinin yerine katlanabilir cihaz ailesi Z’yi koydu. Hal böyle olunca S serisi modellerin takvimine de güncelleme geldi.

Son dedikodulara göre Samsung yeni nesil S serisi modellerini Şubat ayının sonlarına doğru tanıtacak. Muhtemelen bu modeller Mart ayında ya da Nisan ayında satışa sunulacaktır. Nisan ayına sarkması biraz güç fakat mevcut çip krizinin neler getireceğini şimdilik bilmiyoruz.

Sonuç olarak S22 modellerinin Şubat ayında tanıtılacağını biliyoruz. Keza Samsung’un da şu anda yeni bir telefon tanıtmak gibi bir hazırlığı yok. Eğer iddialar doğruysa Samsung Ocak ayı gibi S21 FE modelini satışa sunacak. S22 modelleri ise Mart ayında gelecek. Muhtemelen yılın 2. yarısında da yeni Z serisi cihazlar gelecektir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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