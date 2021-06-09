HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S22'nin özelliklerine dair yeni ipucu!

Galaxy S22'nin özelliklerine dair yeni ipucu!

09.06.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun Galaxy S22 olması bekleniyor. Bununla birlikte yeni cihaz hakkında birçok yeni iddia ortaya atılıyor.

Galaxy S22'nin özelliklerine dair yeni ipucu!

Son gelen söylentiler Güney Kore merkezli, dolayısıyla doğru olması muhtemel. Bu noktada, yeni nesil amiral gemisinin muhtemelen ekran altı kamerası olmadan geleceğini iddia ediliyor. Mevcut Galaxy S21, yüksek kaliteli bir kamera kurulumuna sahip ancak Galaxy S22’nin bazı hayati kamera iyileştirmeleri ile gelmesi bekleniyor. Bu özelliklerden biri, sensör kaydırmalı sabitleme sistemi ve sürekli yakınlaştırmalı periskop kamera modülü. Ayrıca cihazın ekran altı selfie kamerası ile geleceğine dair söylentiler de vardı. Güney Kore’den gelen bu son rapora göre, bu olmayabilir.

EKRAN ALTI KAMERA BAŞKA MODELE KALABİLİR

Rapor, Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S22 serisinde ekran altı kamera sistemini kullanmamaya karar verdiğini gösteriyor. Rapor, ekran altı kameranın görüntü kalitesinin Samsung için yetersiz olduğunu ima etti. Ayrıca, ürün verimi hala çok düşük ve piyasaya sürülecek milyonlarca Galaxy S22 üretim ünitesinin gereksinimlerini karşılayamayacak.

Şirket hala kamera kalitesini ve verim oranını iyileştirmeye çalışıyor. Ekran altı kameranın Galaxy Note serisinde, Galaxy Note 22'nin ise 2022’nin ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ile neler sunacak?Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ile neler sunacak?

Samsung Galaxy S22’nin daha önce Olympos ile birlikte tasarlanmış bir birincil kamera ile geleceği söylenmişti. Dedikodulara göre kamera ayrıca bir sensör kaydırma sabitleme sistemine ve sürekli yakınlaştırmalı periskop kamerasına sahip olacak. Amiral gemisi, bazı pazarlarda Exynos 2200 işlemci ve diğer pazarlarda Qualcomm Snapdragon 895 ile güçlendirilecek.

TCL Türkiye’de seri üretime başlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Apple'dan otomobil hamlesi! İki şirketin adı verildiApple'dan otomobil hamlesi! İki şirketin adı verildi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Survivor'da şok veda! İddialı yarışmacı elendi

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

‘Ben’ deyip geçmeyin

‘Ben’ deyip geçmeyin

Mevsimi geldi! Hem şıklık hem de rahatlık arayanlara özel

Mevsimi geldi! Hem şıklık hem de rahatlık arayanlara özel

Baktığımız her yerde görüyoruz! Öyle bir etkisi varmış ki...

Baktığımız her yerde görüyoruz! Öyle bir etkisi varmış ki...

Çinli kadınların güzellik sırrı

Çinli kadınların güzellik sırrı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.