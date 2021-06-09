Galaxy S22'nin özelliklerine dair yeni ipucu!

Son gelen söylentiler Güney Kore merkezli, dolayısıyla doğru olması muhtemel. Bu noktada, yeni nesil amiral gemisinin muhtemelen ekran altı kamerası olmadan geleceğini iddia ediliyor. Mevcut Galaxy S21, yüksek kaliteli bir kamera kurulumuna sahip ancak Galaxy S22’nin bazı hayati kamera iyileştirmeleri ile gelmesi bekleniyor. Bu özelliklerden biri, sensör kaydırmalı sabitleme sistemi ve sürekli yakınlaştırmalı periskop kamera modülü. Ayrıca cihazın ekran altı selfie kamerası ile geleceğine dair söylentiler de vardı. Güney Kore’den gelen bu son rapora göre, bu olmayabilir.

EKRAN ALTI KAMERA BAŞKA MODELE KALABİLİR

Rapor, Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S22 serisinde ekran altı kamera sistemini kullanmamaya karar verdiğini gösteriyor. Rapor, ekran altı kameranın görüntü kalitesinin Samsung için yetersiz olduğunu ima etti. Ayrıca, ürün verimi hala çok düşük ve piyasaya sürülecek milyonlarca Galaxy S22 üretim ünitesinin gereksinimlerini karşılayamayacak.

Şirket hala kamera kalitesini ve verim oranını iyileştirmeye çalışıyor. Ekran altı kameranın Galaxy Note serisinde, Galaxy Note 22'nin ise 2022’nin ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor.