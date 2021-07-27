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Galaxy S22 serisinin model numaraları ortaya çıktı

27.07.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialara göre S22 modellerinin geçici isimleri Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olacak. Bu cihazların SM-S901x, SM-906x ve SM-S908x gibi model numaralarını taşıyacağı bildirildi.

Galaxy S22 serisinin model numaraları ortaya çıktı

Bilmeyenler için S21 serisinde SM-G991x, SM-G996x ve SM-G998x gibi model numaraları vardı. Güney Koreli şirket, 2014’teki Galaxy S5’ten bu yana S-serisi amiral gemisi telefonları için SM-G900x kullanıyor. Görüldüğü gibi, Güney Koreli şirket, S22 model numaralarında G yerine S kullanmaya karar vermiş görünüyor.

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Geçtiğimiz ay sızdırılan bilgilere göre Galaxy S22+ 6,55 inç veya 6,66 inç ekrana sahip olabilir ve Galaxy S22 Ultra ise 6.8 inç veya 6.81 inç ekran ile gelebilir. Galaxy S22'nin ise 6.06 inç veya 6.1 inç ekrana sahip olması bekleniyor. S22 ve S22+, plastik bir arka tasarıma sahip olabilir, bu da S22 Ultra’nın bir cam arka kapakla gelebileceğini gösteriyor.

Samsung, S22 serisi ile buhar odası soğutmasını yeniden sunabilir. Bir sonraki S serisi amiral gemilerinin de 65W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. S22 Ultra, Olympus markalı 200 megapiksel penta lensli kamera sistemi ile gelebilir. Üçlü kamera kurulumu 50 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel geniş açılı kamera ve 3x optik zoom ile 12 megapiksel telefoto lensi içermesi bekleniyor.

Samsung’un AMD GPU’lu bir Exynos yongasını test ettiği bildiriliyor. Muhtemelen S22 serisi, AMD destekli yeni Exynos SoC’ye sahip ilk Samsung telefonları olabilir. Lansman söz konusu olduğunda, Güney Koreli şirket S22 serisini Ocak 2022’de piyasaya sürebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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