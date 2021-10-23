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  4. Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi

Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi

23.10.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen bilgiler ile beraber de tasarım açısından LG’den ilham alınmış durumda. Yaklaşmakta olan Galaxy S22 Ultra’nın arka plakasının tasarımını sergileyen Weibo’da tespit edildi. 

Galaxy S22 Ultra‘nın arka panelini ortaya çıkaran yeni bir sızıntı geldi

Resme baktığımızda, panelin siyah renkli olduğunu ve kamera sensörleri için kesikler olduğunu görebiliriz. Güney Koreli teknoloji devinin logosu da alt kısımda görülebiliyor. İlginç bir şekilde, görüntü sensörleri için kesikler, cihazın aynı hizada bir kamera çıkıntısına sahip olacağını ima ediyor.

Karşılaştırıldığında, 2020 LG Velvet, arka panelle aynı hizada olan dikey olarak yığılmış kamera modülleri ile form faktörü açısından oldukça benzer görünüyor. (Android Başlıkları Üzerinden)Bununla birlikte, Galaxy S22 Ultra’daki kameralar açıkça daha büyük. Bunun hala doğrulanmamış bir sızıntı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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Yeni serinin özellikle Apple’ın yeni iPhone 13 serisi ile rekabet edebilmesi için ekstra özellikler, performans özellikleri veya en azından fiyat açısından güncellemelere ihtiyaç duyabilir. Aslında sadece Apple’ın yeni seri telefonları için değil, Xiaomi ile de rekabet edecek. Xiaomi son zamanlarda Avrupa’ya açılması ve Huawei’den doğan boşluğu çok büyük ölçüde doldurmuş durumda. Şirketin amiral gemi telefonları da kullanıcılar tarafından oldukça tutulmış durumda. Bakalım süreç bize neler gösterecek.

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