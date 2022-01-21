HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy S22 yola çıktı, geliyor: Samsung, Galaxy Unpacked 2022'nin tarihini doğruladı! S22 Ultra iması da var

Galaxy S22 yola çıktı, geliyor: Samsung, Galaxy Unpacked 2022'nin tarihini doğruladı! S22 Ultra iması da var

21.01.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22 serisi merakla beklenirken, yeni akıllı telefon serisine yönelik birçok sızıntı gerçekleşti. Şimdi ise Samsung, Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinin tarihini onayladı. Samsung belirli bir tarih vermese de yeni Galaxy S ailesine yönelik birçok bilgi verdi. İşte Samsung'un Galaxy Unpacked açıklaması...

Galaxy S22 yola çıktı, geliyor: Samsung, Galaxy Unpacked 2022'nin tarihini doğruladı! S22 Ultra iması da var

Samsung Galaxy S22 serisi için sızıntı üzerine çıktı gerçekleştiriliyor. Bu sızıntılar ile birlikte Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşması beklenen ailenin özelliklerine ve fiyatına dair birçok bilgi ortaya çıkıyor. Ancak bu bilgilerin hiçbiri Samsung tarafından onaylanmış değil. Üstelik Samsung'un onaylamadığı daha birçok şey var. Ancak şirket, yeni Galaxy S serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2022 için artık tarihi netleştirmiş durumda.

SAMSUNG "GALAXY S SERİSİNİ TANITACAĞIZ" DİYEREK TARİH VERDİ

Samsung, Dr. TM Roh imzalı bir blog gönderisi paylaştı. Gönderide, Şubat 2022'de düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S serisinin tanıtılacağı söylendi. Böylece en yeni Galaxy S serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi onaylanmış oldu. Ancak belirli bir gün verilmedi.

Samsung-1

SAMSUNG'DAN S22 ULTRA İMASI

Ayrıca, yeni nesil Galaxy S'in, Samsung Galaxy ailesinin en büyük deneyimlerini tek bir nihai cihazda bir araya getirdiği de ifade edildi. Bu ifadeler, Galaxy Note deneyimini, dahili S Pen yuvasıyla birlikte Galaxy S serisine getireceği düşünülen S22 Ultra'yı anlatıyor olabilir.

İlginç olay! Samsung, kendi sızıntısını kendi yaptı: Çentik göründüİlginç olay! Samsung, kendi sızıntısını kendi yaptı: Çentik göründü

DİKKAT ÇEKİCİ BİR VİDEO DA YAYINLADI

Şirket ayrıca, iki farklı telefon siluetinin bir araya gelip tek bir cihaz oluşturduğunu gösteren on beş saniyelik bir video da yayınladı.

video

Bu videonun da S22 Ultra'nın etkin bir şekilde bir S serisi cihaz ve bir Galaxy Note'un bir araya getirilmesine yönelik olduğu konuşuluyor. Yine de tüm ayrıntıları şubat ayındaki Samsung Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde öğreneceğiz gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Dünya devi de masada! Gizli projesi ortaya çıktıDünya devi de masada! Gizli projesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı... Ölü ve yaralılar var

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.