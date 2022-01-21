Galaxy S22 yola çıktı, geliyor: Samsung, Galaxy Unpacked 2022'nin tarihini doğruladı! S22 Ultra iması da var

Samsung Galaxy S22 serisi için sızıntı üzerine çıktı gerçekleştiriliyor. Bu sızıntılar ile birlikte Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşması beklenen ailenin özelliklerine ve fiyatına dair birçok bilgi ortaya çıkıyor. Ancak bu bilgilerin hiçbiri Samsung tarafından onaylanmış değil. Üstelik Samsung'un onaylamadığı daha birçok şey var. Ancak şirket, yeni Galaxy S serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2022 için artık tarihi netleştirmiş durumda.

SAMSUNG "GALAXY S SERİSİNİ TANITACAĞIZ" DİYEREK TARİH VERDİ

Samsung, Dr. TM Roh imzalı bir blog gönderisi paylaştı. Gönderide, Şubat 2022'de düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S serisinin tanıtılacağı söylendi. Böylece en yeni Galaxy S serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi onaylanmış oldu. Ancak belirli bir gün verilmedi.

SAMSUNG'DAN S22 ULTRA İMASI

Ayrıca, yeni nesil Galaxy S'in, Samsung Galaxy ailesinin en büyük deneyimlerini tek bir nihai cihazda bir araya getirdiği de ifade edildi. Bu ifadeler, Galaxy Note deneyimini, dahili S Pen yuvasıyla birlikte Galaxy S serisine getireceği düşünülen S22 Ultra'yı anlatıyor olabilir.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR VİDEO DA YAYINLADI

Şirket ayrıca, iki farklı telefon siluetinin bir araya gelip tek bir cihaz oluşturduğunu gösteren on beş saniyelik bir video da yayınladı.

Bu videonun da S22 Ultra'nın etkin bir şekilde bir S serisi cihaz ve bir Galaxy Note'un bir araya getirilmesine yönelik olduğu konuşuluyor. Yine de tüm ayrıntıları şubat ayındaki Samsung Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde öğreneceğiz gibi görünüyor.



