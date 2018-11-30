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Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 neler getiriyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 güncellemesi bugün indirime sunuldu. Samsung, amiral gemisi modeller için Android 9.0 Pie güncellemesini hızlı sunmak için elinden gelen ardına koymayacak gibi görünüyor.

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 neler getiriyor?

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz haftalarda tepe modelleri olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için Android 9.0 Pie güncellemesinin beta testlerine başlamıştı. Bugün ise firma karşımıza Galaxy S9 için Android 9.0 Pie Beta 2 güncellemesi ile çıktı. Peki, Galaxy S9 için Android Pie Beta 2 güncellemesi ile sisteme yeni özellik ekleniyor mu?

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri için yayınlanan Android 9.0 Pie Beta 2 güncellemesi G960FXXU2ZRKL yapı numarasına sahip. Yaklaşık olarak 710 MB büyüklüğündeki bu güncelleme sistemdeki sorunları çözüyor.

Sistem kararlılığını da iyileştiren bu güncelleme ile telefonda yaşanan güvenlik açıkları da kapatılıyor. Şimdilik İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore’de indirime sunulan Beta sürümlerinin 2019’un başında son bulması bekleniyor.

Tahminlerimize göre; 2019’un ilk çeyreğinde Samsung’un Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 modelleri Android 9.0 Pie ile tanışacak. One UI arayüzü ile daha akıcı ve yenilikçi bir deneyim sunacak olan bu modeller, bakalım ne zaman güncelleme alacak?

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