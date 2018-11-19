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Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.11.2018 09:16 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesinin beta testlerine bugün başladı. Yeni arayüz olan One UI ile gelen bu güncellemenin detayları ve Beta testlerine katılan ülkeler haberimizde.

Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta çıktı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği etkinilikte Samsung Experience arayüzünden One UI arayüzüne geçeceğini açıklamıştı. Kullanım kolaylığı açısından stok Android arayüzünden bile daha kullanışlı ve şık görünen One UI için bugün düğmeye basıldı.

Android 9.0 Pie güncellemesi ile başta Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 9 modellerine gelecek olan One UI arayüzü bugün kullanıma sunuldu. Samsung, anavatanı Güney Kore’de Galaxy S9 için Android 9.0 Pie beta güncellemesini yayınladı.

Yaklaşık olarak 1.7 GB büyüklüğündeki bu güncelleme ilerleyen dönemlerde Almanya, İngiltere ve Amerika‘da da kullanılabilir olacak.

Henüz beta aşamasında olan Android 9.0 Pie güncellemesinin 2019’un ilk çeyreğinde herkesin beğenisine sunulması bekleniyor. Kademe kademe olarak sunulacak olan güncellemenin Mart aylarında ülkemizde olmasını bekliyoruz.

Son olarak Android 9.0 Pie güncellemesinin testlerinin ilerleyen haftalarda Galaxy Note 9 modeli üzerinde de başlayacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy S9 Samsung Android 9.0 Pie

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