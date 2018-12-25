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Galaxy S9 için Android Pie çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.12.2018 08:52 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S9 sahiplerine muhteşem bir yeni yıl hediyesi verdi. Bir süredir Beta aşamasında olan Galaxy S9 için Android Pie güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. İşte Galaxy S9 için Android Pie güncellemesinin detayları.

Galaxy S9 için Android Pie çıktı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Android 9.0 Pie güncellemesinin testlerine geçtiğimiz ay Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri üzerinde başlamıştı. Bu testlerin 2019’un Ocak ayında bitmesi ve Şubat veya Mart gibi Android 9.0 Pie güncellemesinin yayınlanması bekleniyordu. Samsung, bugün ezber bozdu ve Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesini yayınladı.

Galaxy S9 için G960FXXU2CRLI ve Galaxy S9+ için G965FXXU2CRLI kod numarasına sahip olan Android 9.0 Pie güncellemesi One UI arayüzü ile geliyor. Firma tarihinin en iyi arayüzü olacak olan One UI ile Galaxy S9 daha akıcı bir deneyim sunacak. Peki, Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesi hangi ülkede yayınlandı?

Samsung’un yeni yıl hediyesi şimdilik Almanya’daki kullanıcılara sunulmuş durumda. Henüz Türkiye’de indirime sunulmayan güncelleme muhtemelen Ocak başı gibi ülkemize gelecek. Ancak Ocak ayını beklemek istemeyenler için ilerleyen günlerde bu güncellemeyi ODIN ile nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağız.

Galaxy S9 güncellemelerini; Ayarlar>Yazılım güncelleme bölümünden denetleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung akıllı telefon güncelleme

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