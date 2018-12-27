Galaxy S9 için Android Pie Türkiye’de indirime sunuldu!

Samsung, geçtiğimiz gün Avrupa’nın belli ülkelerinde Galaxy S9 için Android 9.0 Pie güncellemesini indirime sunmuştu. Yılbaşı hediyesi olan bu güncellemenin 2019’un ilk çeyreğinde Türkiye’de yayınlanması bekleniyordu. Ancak Samsung bugün ülkemiz için büyük bir sürpriz yaptı.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modelleri için indirime sunulan Android 9.0 Pie güncellemesi hem OTA üzerinden hem de Samsung’un Smart Switch uygulamasından yüklenebiliyor. Ancak size tavsiyemiz Smart Switch ile temiz kurulum yapmanız yönünde olacak. Smart Switch uygulaması Windows ve macOS için buradan indirebilirsiniz.

Galaxy için temiz kurulum!

Temiz kurulum için Galaxy S9’un şarjını tam doldurun. Daha sonra uygulamayı açın ve Güç + Ana ekran + Ses Kısma tuşlarına aynı anda 3-4 saniye basıp elinizi kaldırarak Galaxy S9’u Download Mode’da açın. Daha sonra Smart Switch uygulamasından Daha Fazla -> Acil durum yazılımı kurtarma seçeneğine tıklayın. Daha sonra Galaxy S9’u PC’ye bağlayın.

Smart Switch bu işlem sonrası cihazınızı algılayacak ve Android Pie güncellemesini indirip yükleyecek. Bu işlem sonrasıda Galaxy S9’daki tüm veri ve bilgilerinizi kaybedeceğinizi belirtelim. Eğer verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız; Ayarlar>Yazılım güncelleme bölümünden OTA üzerinden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

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