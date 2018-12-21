Galaxy S9 için yeni Android Pie beta güncellemesi!

Samsung, Android 9.0 Pie için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S9 ailesi için Android 9.0 Pie Beta 2 güncellemesini indirime sunan Samsung, bugün yeni bir beta sürümü ile karşımıza çıktı. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için yayınlanan bu güncelleme sistemde yaşanan sorunları çözüyor.

G960FXXU2ZRLF kod adlı bu güncelleme yaklaşık 350 MB büyüklüğünde. Aralık ayı Android güvenlik güncellemelerini de barındıran bu beta sürümü yenilikten çok sorunları çözmeye odaklanıyor. 2019’un ilk çeyreğinde herkesin indirime sunulması beklenen Android 9.0 Pie sürümü ile One UI arayüzü de sisteme eklenecek.

Samsung’un Beta testlerine katılanların yükleyebildiği bu güncelleme şimdilik; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa ve Güney Kore’de yüklenebiliyor. Bakalım Samsung, Android 9.0 Pie sürümünü Türkiye’de ne zaman indirime sunacak?

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