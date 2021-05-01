Galaxy Tab A7 Lite tabletin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C) tablet 212,4 x 124,7 x 8mm boyutlarına sahip ve 300 gram ağırlığındadır. El cihazı, 800 x 1340 piksel çözünürlük üreten 8.68 inç LCD ekrana sahiptir. Kayrak, Helio P22T yonga seti gibi görünen 2.3 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından yönlendiriliyor.

Tab A7 Lite, 3 GB ve 4 GB gibi Çin pazarlarına vurabilir ve 32 GB ve 64 GB gibi depolama seçenekleriyle gelebilir. Tablet, Android 11 işletim sistemi ile donatılmış ve daha fazla depolama için bir microSD kart yuvasına sahip.

Cihaz, 15W şarj desteği taşıyan 5,100 mAh batarya ile destekleniyor. Önünde 2 megapiksellik bir kamera ve arkasında 8 megapiksellik bir kamera (flaşsız) var.

Galaxy Tab A7 Lite tablet dışında, yakında çıkacak olan Galaxy F52 5G telefonu da geçtiğimiz günlerde TENAA’da görüldü . Cihazın 6.572 inç FHD + AMOLED ekran, Snapdragon 750G yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB yerel depolama, 25W şarjlı 4.350mAh pil, 16 megapiksel ön kamera ve 64 gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. -megapiksel dörtlü kamera sistemi. Her iki cihaz da TENAA yetkilisinden onay aldığından, bu cihazların Çin’de Mayıs ayı başlarında resmiyet kazanması muhtemeldir. Bu cihazların fiyatlandırması hakkında bilgi şu an için bulunmuyor.

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