HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Tab A7 Lite tabletin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Galaxy Tab A7 Lite tabletin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

01.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşe göre cihaz, Çin’in TENAA telekom yetkilisi cihazı onaylar onaylamaz satışa sunacak.

Galaxy Tab A7 Lite tabletin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C) tablet 212,4 x 124,7 x 8mm boyutlarına sahip ve 300 gram ağırlığındadır. El cihazı, 800 x 1340 piksel çözünürlük üreten 8.68 inç LCD ekrana sahiptir. Kayrak, Helio P22T yonga seti gibi görünen 2.3 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından yönlendiriliyor.

Tab A7 Lite, 3 GB ve 4 GB gibi Çin pazarlarına vurabilir ve 32 GB ve 64 GB gibi depolama seçenekleriyle gelebilir. Tablet, Android 11 işletim sistemi ile donatılmış ve daha fazla depolama için bir microSD kart yuvasına sahip.

Cihaz, 15W şarj desteği taşıyan 5,100 mAh batarya ile destekleniyor. Önünde 2 megapiksellik bir kamera ve arkasında 8 megapiksellik bir kamera (flaşsız) var.

Galaxy Tab A7 Lite tablet dışında, yakında çıkacak olan Galaxy F52 5G telefonu da geçtiğimiz günlerde TENAA’da görüldü . Cihazın 6.572 inç FHD + AMOLED ekran, Snapdragon 750G yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB yerel depolama, 25W şarjlı 4.350mAh pil, 16 megapiksel ön kamera ve 64 gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor. -megapiksel dörtlü kamera sistemi. Her iki cihaz da TENAA yetkilisinden onay aldığından, bu cihazların Çin’de Mayıs ayı başlarında resmiyet kazanması muhtemeldir. Bu cihazların fiyatlandırması hakkında bilgi şu an için bulunmuyor.

Tesla CEO’su Elon Musk bir girişimi nasıl batırdığını anlattı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Samsung Galaxy M32 Geekbench’de boy gösterdiSamsung Galaxy M32 Geekbench’de boy gösterdi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki Bakanlığa kritik atama

İki Bakanlığa kritik atama

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.