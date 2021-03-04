Galaxy Tab S6, Android 11 güncellemesine kavuşuyor

Her güncelleme gibi bu güncelleme de bölgesel olarak yayılıyor. Galaxy Tab S6 için güncelleme şu anda Almanya’da satılan tabletin LTE modeliyle sınırlı. Güncelleme yaklaşık olarak 2,2 GB boyutunda. Android 11 güncellemesi Samsung’un en son One UI 3.1 arayüzünün yanı sıra Mart 2021 güvenlik yaması seviyesiyle birlikte geliyor. Güncelleme kısıtlı bir bölge ile başlasa da önümüzdeki günlerde ve haftalarda Almanya dışındaki ülkelere yayılmaya başlayacaktır. Almanya dışındaki tüm olası S6 birimlerine ulaşması biraz zaman alacaktır. Ancak Samsung’un ilk planlarına kıyasla güncelleme erken bile gelmiş oldu.

SAMSUNG GALAXY TAB S6 ÖZELLİKLERİ

Galaxy Tab S6 şu anda en güçlü Android tableti olarak karşımıza çıkıyor. 10.5 inç büyüklüğünde ve 16:10 formatında bir OLED ekrana sahip. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran, Tab S4’e kıyasla daha ince çerçevelere sahip. Snapdragon 855 işlemciden güç alan tabletin iki farklı versiyonu mevcut. 6 GB RAM’e sahip olan model 128 GB, 8 GB RAM’e sahip olan model ise 256 GB dahili depolama alanına sahip.