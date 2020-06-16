Galaxy Tab S7 ailesi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Tablet piyasası da koronavirüs nedeniyle akıllı telefon satış rakamları ile düşse de hala ciddi bir satış başarısına sahip. Yani teknolojik ürünlerin satış rakamlarını salgının düşürdüğünü gördüğümüzde şu an tablet satış rakamlarının düşmesini olağan karşılayabiliriz. Tablet piyasasının lider firmalarından Samsung’da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Çıkarmaya hazırlandığı Samsung Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7 Plus tabletleri için de bilgiler gelmeye devam ediyor.

GALAXY TAB S7 SERİSİ NASIL OLACAK?

Bir önceki yıl 2020 Şubat ayında çıkarmayı hedeflediği cihazı büyük ihtimalle Ağustos ayında düzenlenecek büyük etkinlikte tanıtmayı düşünüyor. Cihazlarda öncelikle yine S Pen desteği olacak. Cihazlar 90Hz veya 120Hz ekrana sahip olacağı düşünülüyor. Bir üst model olacak olan Galaxy Tab S7 Plus için Snapdragon 865 işlemci kullanılacak. Performans konusunda herhangi bir sorun yaşatması beklenmezken 6 GM RAM ile desteklenecek.

Android tabanlı cihazlar Android 10 ile açılacak. Cihazın boyutuna gelecek olursak 12,4 inç boyutunda olacak. 9800 mAh bil gücüyle gelecek olan cihaz için en çok merak edilen konu fiyatı. Teknoloji devleri genel olarak fiyatlarında indirimler yaparken, kullanıcılar Galaxy Tab S6 fiyatı ile aynı olmasını talep ediyor. Firma bu talepler için bir açıklama yapmazken firma yetkililerden bazıları bu konuda firmanın bir kampanya düzenleme hazırlığında olduğunu iletti.

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