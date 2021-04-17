Galaxy Tab S7 Lite 5G böyle görünecek

Hatırlarsanız, daha önceki bir raporda , cihazın dört renkte piyasaya çıkacağını söylenmişti. Siyah, Gümüş, Pembe ve Yeşil. Şimdilerde ise son paylaşılan görüntülerde cihazın Mystic Black renk varyantını da gösteriyor.

Görüntüden bahsedersek, cihaz kardeşi Galaxy Tab S7’ye çok benziyor. S-Pen’i tutmak için Alüminyum arka panelde manyetik bir ataşmanımız var. Ve bunlardan bahsetmişken, renderlar cihazın büyük olasılıkla S-Pen desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, Samsung’un kullanıcıların Galaxy Tab S7 için S- Pen’i ayrı olarak satın almasını sağladığı düşünüldüğünde , ‘Lite’ varyantı için de aynısını bekleyebiliriz. Devam ederken, cihazın altında USB-C ve hoparlörler varken, üstte muhtemelen stereo kurulumunu tamamlayacak başka bir hoparlör var.

Ayrıca, arka tarafta Galaxy Tab S7 gibi çift kameralar var ancak aynı 13MP ve 8MP sensörlere sahip olup olmayacağını bilmek için resmi kelimeyi beklememiz gerekecek. Ön tarafta, her tarafında göze çarpan çerçevelere sahip 12,4 inç LCD panel olduğu söylenen bir ekranımız var.