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Galaxy Tab S7 Lite 5G böyle görünecek

17.04.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un birkaç ay içinde Galaxy Tab A7 Lite ve S7 Lite 5G’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlar arasında, Galaxy Tab S7 Lite 5G ‘nin renderlemesi artık çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Galaxy Tab S7 Lite 5G böyle görünecek

Hatırlarsanız, daha önceki bir raporda , cihazın dört renkte piyasaya çıkacağını söylenmişti. Siyah, Gümüş, Pembe ve Yeşil. Şimdilerde ise son paylaşılan görüntülerde cihazın Mystic Black renk varyantını da gösteriyor.

Görüntüden bahsedersek, cihaz kardeşi Galaxy Tab S7’ye çok benziyor. S-Pen’i tutmak için Alüminyum arka panelde manyetik bir ataşmanımız var. Ve bunlardan bahsetmişken, renderlar cihazın büyük olasılıkla S-Pen desteğine sahip olacağını gösteriyor.

Bununla birlikte, Samsung’un kullanıcıların Galaxy Tab S7 için S- Pen’i ayrı olarak satın almasını sağladığı düşünüldüğünde , ‘Lite’ varyantı için de aynısını bekleyebiliriz. Devam ederken, cihazın altında USB-C ve hoparlörler varken, üstte muhtemelen stereo kurulumunu tamamlayacak başka bir hoparlör var.

Ayrıca, arka tarafta Galaxy Tab S7 gibi çift kameralar var ancak aynı 13MP ve 8MP sensörlere sahip olup olmayacağını bilmek için resmi kelimeyi beklememiz gerekecek. Ön tarafta, her tarafında göze çarpan çerçevelere sahip 12,4 inç LCD panel olduğu söylenen bir ekranımız var.

Galaxy Tab S7 Lite, belirli pazarlarda iki modelde piyasaya sürülecek: 4G LTE (SM-T735) ve yalnızca Wi-Fi (SM-T730). Ancak Avrupa’nın 4G yerine 5G varyantı alacağı söyleniyor. Geekbench listeleri , 5G varyantının Snapdragon 750G yonga setine sahip olacağını gösteriyor.

Beklenen diğer özellikler arasında Galaxy Continuity (Galaxy akıllı telefonları için ikincil ekran olarak bir tablet kullanarak), en az 4GB RAM ve Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Cihazın Haziran / Temmuz 2021’de piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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