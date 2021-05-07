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Galaxy Tab S7 Lite fiyatı ile dikkat çekebilir

07.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un yakın gelecekte iki yeni tablet modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Görünüşe bakılırsa bunlardan biri düşük bütçeli Galaxy Tab A7 Lite, diğeri ise Galaxy Tab S7 Lite. 

Galaxy Tab S7 Lite fiyatı ile dikkat çekebilir

İkincisinin, geçen yıldan itibaren Galaxy Tab S7 ve Tab S7+ amiral gemisi tabletlerinin uygun fiyatlı bir versiyonu olarak gelmesi bekleniyor. Bugün, popüler sızıntı kaynağı Evan Blass, bir kitap kapağında sergilenen Tab S7 Lite’ın yeni görsellerini paylaştı.

İŞTE GALAXY TAB S7 LİTE'IN DETAYLARI

Render'ların gösterdiği gibi, Galaxy Tab S7 Lite için tasarlanan kitap kapağının arkasında S Pen kalemi için bir kesik var. Cihaz iddialara göre siyah, mavi, kırık beyaz, yeşil ve kahverengi gibi renk seçeneklerine sahip olacak. Cihazın alt görünümünde bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör bulunuyor. Daha önce görülen render'lar, cihazın üst kenarında başka bir mikrofon olduğunu ortaya çıkardı.

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Tab S7 Lite’ın sağ kenarı bir güç tuşu, bir ses yükseltici ve bir SIM kart yuvası ile donatılmış görünüyor. Geçmiş raporlar, cihazın alüminyum bir arka yüze sahip olduğunu ortaya koydu.

Galaxy Tab S7 Lite’ın eşit boyutlu çerçevelere sahip 12,4 inçlik LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 750G işlemcisinin ve 4 GB RAM'in Tab S7 Lite'a güç verdiği söyleniyor. Cihazın One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile kutudan çıkması muhtemel.

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Tab S7 Lite’ın bataryası ve kamera konfigürasyonları hakkında bilgi yok. Söylentiler, Tab S7 Lite’ın yalnızca Wi-Fi (SM-T730 model numarası), 4G LTE (SM-T735) ve 5G (SM-T736B) gibi üç çeşidi olduğu yönünde. Tabletin Haziran ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung
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