Galaxy Tab S7’nin ekran boyutu sızdırıldı

Raporda Samsung’un yeni amiral gemisi olacak olan Galaxy Tab S7 Plus’ın SM-T970 ve SM-T975 kod isimleriyle piyasaya sürüleceğinden bahsediliyor. SM-T970 WiFi’yi, SM-T975 numaralı model ise LTE’yi destekleyecek. Ayrıca tabletin 12.4 inçlik bir ekran ile gelmesi muhtemel.

Plus modelinin küçük kardeşi Tab S7’nin 11 inçlik bir ekran ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihaz SM-T870 ve SM-T875 kod adlarıyla gelecek. SM-T870 WiFi’yi, SM-T875 numaralı model ise LTE’yi destekleyecek. Daha önce çıkan tablet modellerinde olduğu gibi Tab S7 serisinin de S Pen stylus desteği ile gelmesi bekleniyor.

Tabletin 5G modeli tüm dünyada satılacak!

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Tab S6’nın 5G versiyonu sadece Güney Kore’de piyasaya sürülmüştü. Tab S7’de böyle bir durum söz konusu olmayacak. Raporda tabletin 5G modelinin bulunacağını ve bunun SM-T976 model numarası ile birlikte Güney Kore’ye SM-T976B model numarası ile Avrupa pazarına sunulacağından bahsediliyor. Cihazın Ağustos ayında Samsung Galaxy Note 20 modelinden önce tanıtımının yapılacağı söyleniyor. Ancak bu durum şu an için netlik kazanmış değiş. Malum koronavirüs pandemi şirketlerin var olan bütün planlarını alt üst etti. Bir çok firma tanıtım tarihlerini erteledi veya organizasyonlarını çevrimiçi ortamda gerçekleştirdiler.

Bakalım bu yeni amiral gemisi modeller Samsung’un tablet pazarındaki daralan payını bir nebze olsun arttırabilecek mi ? Bildiğiniz gibi tablet satışlarında Apple pazarın büyük hakimi.

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