Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra için artık geri sayım başladı. Samsung'un da artık hazırlıkları tam. Geriye bir tek etkinliği resmi olarak duyurmak kaldı. Çeşitli sızıntı kaynakları, çok uzun bir zamandır 5 Ağustos gününe odaklanmıştı. Nitekim Samsung bugün yaptığı duyuru ile onları doğruladı.
Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un sosyal medya hesaplarından açıkladığına göre Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos günü düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olmasını beklediğimiz etkinlik, samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak. Samsung etkinlik için daha şimdiden bir poster ve bir video oluşturmuş durumda.
Galaxy Unpacked için yayınlanan görsellere baktığımızda, geçtiğimiz günlerde Samsung Rusya resmi sitesinden sızdırılan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile aynı renge sahip bakır renkli bir damlacık görüyoruz. Bu damlacık, S-Pen üzerinden damlıyor. Samsung ise posteri paylaşırken ''Yeni bir norm için yeni bir form'' cümlesini kullanıyor.
Power – a new form for a new norm. Unpacked on August 5, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/DtwxXXurNP— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 7, 2020
Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile karşılaşacağımızdan neredeyse eminiz. Emin olmadığımız konu ise Samsung'un katlanabilir akıllı telefon şovu yapma ihtimali. Zira, sızıntılar Samsung'un Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G adında iki farklı katlanabilir akıllı telefon daha tanıtacağını işaret ediyor. Bunun dışında bir süredir sızmadık yeri kalmayan Samsung Galaxy Watch 3'ün de etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor.
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