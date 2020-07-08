Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra için artık geri sayım başladı. Samsung'un da artık hazırlıkları tam. Geriye bir tek etkinliği resmi olarak duyurmak kaldı. Çeşitli sızıntı kaynakları, çok uzun bir zamandır 5 Ağustos gününe odaklanmıştı. Nitekim Samsung bugün yaptığı duyuru ile onları doğruladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un sosyal medya hesaplarından açıkladığına göre Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos günü düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olmasını beklediğimiz etkinlik, samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak. Samsung etkinlik için daha şimdiden bir poster ve bir video oluşturmuş durumda.

Galaxy Unpacked için yayınlanan görsellere baktığımızda, geçtiğimiz günlerde Samsung Rusya resmi sitesinden sızdırılan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile aynı renge sahip bakır renkli bir damlacık görüyoruz. Bu damlacık, S-Pen üzerinden damlıyor. Samsung ise posteri paylaşırken ''Yeni bir norm için yeni bir form'' cümlesini kullanıyor.