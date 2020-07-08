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Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinin tarihini sonunda duyurdu. Samsung'un Galaxy Unpacked duyurusuna göre Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın tanıtım tarihinde herhangi bir sürpriz yok.

Galaxy Unpacked'landık: Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra için artık geri sayım başladı. Samsung'un da artık hazırlıkları tam. Geriye bir tek etkinliği resmi olarak duyurmak kaldı. Çeşitli sızıntı kaynakları, çok uzun bir zamandır 5 Ağustos gününe odaklanmıştı. Nitekim Samsung bugün yaptığı duyuru ile onları doğruladı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Samsung, Galaxy Note 20 serisini tanıtacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un sosyal medya hesaplarından açıkladığına göre Galaxy Unpacked etkinliği 5 Ağustos günü düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olmasını beklediğimiz etkinlik, samsung.com üzerinden canlı yayınlanacak. Samsung etkinlik için daha şimdiden bir poster ve bir video oluşturmuş durumda.

Samsung Galaxy Unpacked

Galaxy Unpacked için yayınlanan görsellere baktığımızda, geçtiğimiz günlerde Samsung Rusya resmi sitesinden sızdırılan Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile aynı renge sahip bakır renkli bir damlacık görüyoruz. Bu damlacık, S-Pen üzerinden damlıyor. Samsung ise posteri paylaşırken ''Yeni bir norm için yeni bir form'' cümlesini kullanıyor.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER TANITACAK?

Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile karşılaşacağımızdan neredeyse eminiz. Emin olmadığımız konu ise Samsung'un katlanabilir akıllı telefon şovu yapma ihtimali. Zira, sızıntılar Samsung'un Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G adında iki farklı katlanabilir akıllı telefon daha tanıtacağını işaret ediyor. Bunun dışında bir süredir sızmadık yeri kalmayan Samsung Galaxy Watch 3'ün de etkinlikte sahneye çıkması bekleniyor.

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