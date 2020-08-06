Galaxy Unpacked'ta gözden kaçan detay: Samsung güncelleme sayısını arttırdı!

Samsung cihazlarını kullanıcılara verdiği bir söz ile birlikte satışa sunuyor. Bu sözüyle birlikte Samsung, kullanıcılarına iki Android güncellemesi alacaklarının garantisini veriyor. Fakat öbür yandan, iOS tarafında bu durum daha bir farklı işliyor. Zira, Karşımızda iOS 11 ile satışa çıkan ve iOS 14'e güncellenecek bir iPhone SE örneği duruyor. Yani Apple, Samsung'a göre kullanıcılarına daha uzun süreler boyunca güncelleme sözü veriyor. Ancak Samsung'un Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde paylaştığı bilgiler, şirketin bu konuda Apple'a yaklaştığını gösteriyor.

SAMSUNG'TAN ÜÇ GÜNCELLEME TAAHHÜDÜ

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinin sonuna doğru Android güncellemeleri hakkında bazı açıklamalar yaptı. Paylaşılan bilgilere göre, Samsung akıllı telefonlar bundan böyle iki değil tam üç Android güncellemesi alacak. Üstelik bu sürece yaklaşık olarak 1,5 yıl önce tanıtılan Galaxy S10 modelleri de katılacak. Bu da Galaxy S10 modellerinin hepsi Android 12'ye güncellenecek demek. Ancak Samsung'un üç Android güncellemesi için bazı şartları var.