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Galaxy Unpacked'ta gözden kaçan detay: Samsung güncelleme sayısını arttırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği sona erdi. Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2'nin tanıtıldığı etkinliğin sonuna doğru ise Samsung'un son zamanlarda aldığı en iyi kararlardan biri açıklandı. Bu karara göre, Samsung artık üç Android güncellemesi sunacak.

Galaxy Unpacked'ta gözden kaçan detay: Samsung güncelleme sayısını arttırdı!

Samsung cihazlarını kullanıcılara verdiği bir söz ile birlikte satışa sunuyor. Bu sözüyle birlikte Samsung, kullanıcılarına iki Android güncellemesi alacaklarının garantisini veriyor. Fakat öbür yandan, iOS tarafında bu durum daha bir farklı işliyor. Zira, Karşımızda iOS 11 ile satışa çıkan ve iOS 14'e güncellenecek bir iPhone SE örneği duruyor. Yani Apple, Samsung'a göre kullanıcılarına daha uzun süreler boyunca güncelleme sözü veriyor. Ancak Samsung'un Galaxy Note 20'nin tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde paylaştığı bilgiler, şirketin bu konuda Apple'a yaklaştığını gösteriyor.

SAMSUNG'TAN ÜÇ GÜNCELLEME TAAHHÜDÜ

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinin sonuna doğru Android güncellemeleri hakkında bazı açıklamalar yaptı. Paylaşılan bilgilere göre, Samsung akıllı telefonlar bundan böyle iki değil tam üç Android güncellemesi alacak. Üstelik bu sürece yaklaşık olarak 1,5 yıl önce tanıtılan Galaxy S10 modelleri de katılacak. Bu da Galaxy S10 modellerinin hepsi Android 12'ye güncellenecek demek. Ancak Samsung'un üç Android güncellemesi için bazı şartları var.

samsung güncelleme

AMİRAL GEMİSİ OLMAYANLARIN DURUMU BELİRSİZ

Samsung'un yeni güncelleme taahhüdü, sadece Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Z serisi amiral gemisi telefonlarda geçerli olacak. Diğer segmentlerde yer alan Samsung akıllı telefonları için henüz bir açıklama yok. Tahminler ise Samsung'un üç güncelleme taahhüdünü orta seviye cihazlara indirmeyeceğinden yana. Zira, Android sürümleri için gerekli donanımlar her sürümde değişebiliyor. Orta seviye veya daha alttaki cihazlar gelecek Android sürümlerini çalıştırmakta zorlanabilir. Bu yüzden sadece amiral gemisi modellerin böyle bir taahhüt ile çıkması en iyi seçenek gibi görünüyor.

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