Galaxy Watch 4 için ikinci güncelleme yayınlandı

Güncellemeyle ilgili en dikkat çekici şey, sağlıkla ilgili özellikleri saatin kendisinden daha kolay yönetmenizi sağlayan ayarlardaki Samsung Health girişi. Ayrıca, ürün yazılımı bisiklet egzersizlerinin kalori ölçümünün doğruluğunu da geliştirecek. Ayrıca saatlerde artık otomatik egzersiz algılama özelliği kapatılabilecek.

Ayrıca hızlı geçiş panelinden ses düzeyi ile ilgili ayarlar da yapabileceksiniz. Bu seçeneklerin zaten en başta saatlerde neden mevcut olmadığı muamma ancak geç olsa da nihayet özellikler getirilmiş oldu diyebiliriz. Yeni saat güncellemeleri ABD, İngiltere, Almanya ve İtalya da dahil olmak üzere çoğu pazarda indirilebilir durumda. Samsung Galaxy Watch 4 güncellemesi farklı pazarlarda denendikten sonra her şey yolunda giderse daha geniş bir sürümle kullanıma sunulacak.

Galaxy Watch 4 veya Galaxy Watch 4 Classic’i almayı planlayan Samsung severleri yenilenmiş özelliklerden yararlanabilecek. Akıllı saatler bilindiği üzere Samsung ve Google tarafından ortaklaşa geliştirilen Wear OS’nin yeni bir sürümünü çalıştıracak.

Samsung’un bu yeni akıllı saatlerini alan kullanıcılar özelliklerden direkt olarak yararlanabilecek. Güncelleme diğer güncellemelere benzer şekilde kullanıma sunulacak. Diğer Wear OS akıllı saatlerinden farklı olarak, Samsung’un giyilebilir ürünleri, Galaxy ekosistemiyle daha yakından entegre olmalarına yardımcı olan tescilli One UI özelliği içeriyor. Yeni akıllı saatler, saat yüzlerini Galaxy Z Flip 3 kapak ekranıyla bile senkronize edebilir.

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