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Galaxy Watch 4'ün görüntüsü sızdı!

28.06.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saatin özellikleri, bir kaynak tarafından paylaşıldı. Öyle ki, Samsung’un yaklaşmakta olan Galaxy Watch 4‘ünü tamamen ortaya çıkardı. Paylaşılan görseller Samsung’un resmi olmayan ve henüz duyurulmamış akıllı saatini her açıdan gösteriyor. 

Galaxy Watch 4'ün görüntüsü sızdı!

Daha önce cihazın Samsung Galaxy Watch 4 Active olarak adlandırılacağı söylenmişti. Şimdi ise cihazın “Galaxy Watch 4” olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.

İŞTE GALAXY WATCH'ÜN GÖRÜNTÜSÜ

Yayınlanan görüntüler Samsung Galaxy Watch 4'ün özellikleri hakkında daha fazla bilgi ortaya koydu. Buna göre saatin gövdesi 40 mm ve 44 mm boyutlarda olacak. Ayrıca 5 ATM su geçirmezlik, MIL-STD 810G uyumluluğu, GPS ve Gorilla Glass DX+ koruması da cihaza ciddi bir güç katacak.

Galaxy Watch4

Yeni Watch 4, daha zarif görünümü ve daha kıvrımlı hatlarıyla Galaxy Watch 2 Active ürününü andırıyor. Saat gövdesinin yanları bileğin şekline göre kavis almış ve kayış tıpkı Watch Active 2 gibi sabitlenebiliyor. Sağ tarafta iki düğme var ve saat Active 2 gibi dokunmaya duyarlı bir çerçeveye sahip.

Galaxy Watch 4 FCC veri tabanında göründüGalaxy Watch 4 FCC veri tabanında göründü

Bununla birlikte Wear OS’nin nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz. Google’ın bu yıl içinde birleşik Wear OS hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor, ancak bu etkinlik ne zaman gerçekleşir hiç bir detay yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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