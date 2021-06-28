Galaxy Watch 4'ün görüntüsü sızdı!

Daha önce cihazın Samsung Galaxy Watch 4 Active olarak adlandırılacağı söylenmişti. Şimdi ise cihazın “Galaxy Watch 4” olarak adlandırılacağı ortaya çıktı.

İŞTE GALAXY WATCH'ÜN GÖRÜNTÜSÜ

Yayınlanan görüntüler Samsung Galaxy Watch 4'ün özellikleri hakkında daha fazla bilgi ortaya koydu. Buna göre saatin gövdesi 40 mm ve 44 mm boyutlarda olacak. Ayrıca 5 ATM su geçirmezlik, MIL-STD 810G uyumluluğu, GPS ve Gorilla Glass DX+ koruması da cihaza ciddi bir güç katacak.

Yeni Watch 4, daha zarif görünümü ve daha kıvrımlı hatlarıyla Galaxy Watch 2 Active ürününü andırıyor. Saat gövdesinin yanları bileğin şekline göre kavis almış ve kayış tıpkı Watch Active 2 gibi sabitlenebiliyor. Sağ tarafta iki düğme var ve saat Active 2 gibi dokunmaya duyarlı bir çerçeveye sahip.

Bununla birlikte Wear OS’nin nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz. Google’ın bu yıl içinde birleşik Wear OS hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor, ancak bu etkinlik ne zaman gerçekleşir hiç bir detay yok.

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