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Galaxy Z Flip 2, beklenenden biraz daha geç tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:39 | Son Güncelleme

Samsung’un Galaxy Z Flip 2 katlanabilir telefonun önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülmesinin planlandığı söyleniyordu. Ancak son iddialar ile birlikte yeni nesil S serisi amiral gemisi Galaxy S21 ile birlikte telefonun piyasaya çıkmayacağı ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 2, beklenenden biraz daha geç tanıtılacak

DSCC başkanı @DSCCRoss yaptığı iddialı açıklamada, kaynaklarından gelen haberlerin Samsung Galaxy Z Flip 2’nin önümüzdeki yaza kadar erteleneceğini gösterdiğini söyledi. Orijinal Samsung Galaxy Flip, bu yılın Şubat ayının başlarında piyasaya sürülmüştü. Ardından Güney Koreli şirket, Ağustos ayında 5G uyumlu bir versiyon tanıtmıştı.

Galaxy Z Flip’in yeni modeli hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak 5G telefonlar artık yaygınlaştığından, telefon kesinlikle 5G ağlarını destekleyecektir. Dolayısıyla Qualcomm Snapdragon 875 yongasını taşıma olasılığı çok yüksek görünüyor.

Raporda ayrıca, orijinal modelle karşılaştırıldığında yeni modelde bazı ilginç yazılımsal özelliklerin olacağına dikkat çekiliyor. Ancak bunun hakkında detay verilmiyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 2 TAHMİNİ ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ 2636 x 1080 çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran
Sekiz çekirdekli Snapdragon 875 Plus yonga seti
8 GB RAM
256 GB UFS3.0 dahili depolama birimi
12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli arka kamera
10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera
30W hızlı şarj destekli 4.300 mAh kapasiteli batarya
Katlandığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm
Açıldığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm
Ağırlık: 183 gram
5G, Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4 + 5GHz, WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View)

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