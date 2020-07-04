Galaxy Z Flip 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

Teknik özellikleri ile de karşımıza çıkan telefon, ilk modele göre büyük farklar sunmayacak. Yine dikine katlanacak olan bu modelde sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti yer alacak.

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ 2636 x 1080 çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran ile gelecek olan telefonda 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi de yer alacak.

İlk modelde olduğu gibi arka bölümde 12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli kameraya yer verecek olan Samsung, ön tarafta 10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı kamera kullanacak.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP 5G ÖZELLİKLERİ

6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ 2636 x 1080 çözünürlüklü Dinamik AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 865 Plus yonga seti (1 x 3.09 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42GHz Kryo 585 + 4x 1.8 GHz Kryo 585)

Adreno 650 GPU

8 GB RAM

256 GB UFS3.0 dahili depolama birimi

12 Megapiksel f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lensli arka kamera

10 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyaframlı ön kamera

15W hızlı şarj destekli 3.300 mAh kapasiteli batarya

Katlandığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 6.9-7.2 mm

Açıldığındaki boyutlar: 167.9 x 73.6 x 15.4-17.3 mm

Ağırlık: 183 gram

5G, Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi 6 (2.4 + 5GHz, WiFi Direct, Mirrorlink, Smart View)

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