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Galaxy Z Flip FCC’de görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Görünüşe göre fiyatı uygun tutmak adına bu modelde 5G özelliği yer almayacak.

Galaxy Z Flip FCC’de görüntülendi

Samsung, 11 Şubat 2020’de Galaxy S20 ailesi ile birlikte yeni katlanabilir telefonunu tanıtacak. Galaxy Z Flip olarak isimlendirilecek olan bu model bugün FCC (Federal İletişim Kurulu) belgesi aldı. Dikine katlanabilir telefonun ilk etapta 5G özelliğine sahip olacağı düşünülüyordu. Ancak bugün FCC’den gelen bilgilere göre telefonda sadece LTE bağlantısı yer alacak.
1.500 dolar bandında satışa sunulacak olan telefonda 6.7 inç büyüklüğünde 22:9 oranlı 2636 x 1080 çözünürlüğünde dAMOLED ekran yer alacak. Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus yonga seti ve 8 GB RAM yer alacak. Snapdragon 855 yonga setinde bildiğiniz gibi 5G modem yok. Ancak üreticiler X55 modemi entegre ederek 5G’ye destek verebiliyordu. Ancak Samsung bunu yapmayacak ve telefonunu LTE bağlantısı ile pazara sürecek.

12 Megapiksel geniş açılı + 12 Megapiksel ultra geniş açılı lens ile gelecek olan telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunacak. 3.300 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan bu model katlanabilir telefonların yaygınlaşması için önemli bir adım olacak gibi görünüyor.

Katlanabilir telefon furyasının önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Tablet-telefon formundan vazgeçen üreticiler, artık daha kullanışlı modeller üzerine çalışacak. Huawei ve Xiaomi’den de bu alanda 2020 yılında yeni atılımlar görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Z Flip

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