HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip sorunları ile gündeme damgasını vurdu. Söylenen göre; Galaxy Z Flip’in ekranı ilk açıp kapatmada kırılıyor!

Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı dikine katlanabilir telefonu bugün bazı kullanıcılara ulaştı. Ulaştı ulaşmasına ama bu telefon ekran sorunları ile gündeme gelmeyi başardı. Görünüşe göre; Galaxy Fold’un ekran sorunundan dolayı çıkış tarihinin ertelenmesinden Samsung pek ders çıkaramamış.
Twitter’da paylaşılanlara göre; dikine katlanabilir telefonun daha ilk açıp kapatmada ekranı kırılıyor.
Amir isimli kullanıcı; “Samsung Galaxy Z Flip’imi şimdi aldım. Kutuyu açtım. Koruyucu / talimat filmini çıkardım. Telefonun kapağını açıp kapattım ve çatlama sesini duydum.” ifadesini kullandı.
Tek seferde kırılan ekran için şimdilik Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak bu sorunlar artarsa muhtemelen Note 7’de olduğu gibi bu telefon da piyasadan toplatılabilir.
Tekrar tekrar söylüyoruz. Katlanabilir telefon teknoloji daha emekleme aşamasında ve gelecek vadetmiyor. Bu telefonlar firmaların teknoloji şovlarından öteye gidemez. Son olarak Apple cephesinin asla bu topa girmeyeceğini belirtelim.

Jabra Elite 75t inceleme! Gerçek kablosuz kulaklık deneyimi!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Google Play Store büyük bir temizlik yaptıGoogle Play Store büyük bir temizlik yaptı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Samsung Galaxy Z Flip galaxy z flip katlanabilir akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

PS 5 resmi web sitesi ile karşımıza çıktı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ekran çatlayınca altında kabarık oluşmaz baya çatlar. Bana kalırsa çok iyi uygulanmış ekran koruyucu var gibi duruyor. Üretim hatası olma ihtimalide var elbet.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Play Store büyük bir temizlik yaptı

Google Play Store büyük bir temizlik yaptı

Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

Jailbreak sayesinde iPhone’a yeni özellikler ekleyebilirsiniz

Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi

Huawei’den 50 milyon TL yatırım

Google Android oyunlar için çareyi PlayStation ve Xbox'ta buldu

Google Android oyunlar için çareyi PlayStation ve Xbox'ta buldu

Beklenmedik gelişme: Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak! Peki ama neden?

Xiaomi Mi 10 Pro'nun DxOMark testleri tekrarlanacak!

Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

Nvidia Cyberpunk 2077 için ücretsiz ekran kartı dağıtacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.