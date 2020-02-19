Galaxy Z Flip ilk günde şaşırttı

Samsung’un geçtiğimiz günlerde tanıttığı dikine katlanabilir telefonu bugün bazı kullanıcılara ulaştı. Ulaştı ulaşmasına ama bu telefon ekran sorunları ile gündeme gelmeyi başardı. Görünüşe göre; Galaxy Fold’un ekran sorunundan dolayı çıkış tarihinin ertelenmesinden Samsung pek ders çıkaramamış.

Twitter’da paylaşılanlara göre; dikine katlanabilir telefonun daha ilk açıp kapatmada ekranı kırılıyor.

Amir isimli kullanıcı; “Samsung Galaxy Z Flip’imi şimdi aldım. Kutuyu açtım. Koruyucu / talimat filmini çıkardım. Telefonun kapağını açıp kapattım ve çatlama sesini duydum.” ifadesini kullandı.

Tek seferde kırılan ekran için şimdilik Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi. Ancak bu sorunlar artarsa muhtemelen Note 7’de olduğu gibi bu telefon da piyasadan toplatılabilir.

Tekrar tekrar söylüyoruz. Katlanabilir telefon teknoloji daha emekleme aşamasında ve gelecek vadetmiyor. Bu telefonlar firmaların teknoloji şovlarından öteye gidemez. Son olarak Apple cephesinin asla bu topa girmeyeceğini belirtelim.

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