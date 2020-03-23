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Galaxy Z Flip ne kadar dayanıklı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:23 | Son Güncelleme

Youtube içerik üreticisi JerryRigEverything Galaxy Z Flip’i dayanıklık testine soktu. Bakalım Galaxy Z Flip dayanıklılık testinden sağ salim çıkabilecek mi?

Galaxy Z Flip ne kadar dayanıklı?

Samsung Galaxy Z Flip, 6.7 inçlik FHD+ (1080×2636) Dinamik Amoled ekrana sahip. Bu ekrandaki piksel yoğunluğu 425 PPI. 1.1 inçlik ikinci ekran 303PPI piksel yoğunluğuna sahip. Bu ekran telefonun arka kısmında yer alacak. 15W hızlı şarj, 9W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip. Cihazda bulunan batarya boyutu 3300mAh.

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci yonga setine sahip olan Galaxy Z Flip, 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Bu işlemci 7nm işlemci üretim teknolojisine sahip. Telefonun arka kısmında 2 adet kamera mevcut. Ana kamera 12MP çözünürlüğüne ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera da f/2.2 diyafram açıklığında ve 12MP çözünürlüğüne sahip. Telefonun selfie kamerası 10MP çözünürlüğünde.

Z Flip özellikleri

  • Ekran. Ana Ekran: 6.7 ” FHD+ (2636 x 1080), Dinamik AMOLED. Arka gövdede bulunan ekran: 1.1″ (300 x 112), Süper AMOLED.
  • Arka Kamera. Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP FF (ƒ2.2), 123° …
  • Ön Kamera. 10 MP 2PD FF (ƒ2.4)
  • Pil. 3300 mAh.
  • Şarj. Kablolu Şarj (15W)
  • Güvenlik. Parmak İzi Tarama
  • Hafıza. RAM: 8GB
  • İşlemci. 7nm Snapdragon 855+

Telefon kutudan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkacak. 13 bin TL vereceğiniz bu telefonda toza ve suya karşı dayanıklılık mevcut değil. Ayrıca telefonun 5G teknoloji desteğine de sahip olmadığını belirtelim.

Youtube içerik üreticisi JerryRigEverything tarafından hazırlanan videoda telefonun gerçekten katlanabilir bir cam ekrana sahip olup olmadığını araştırılıyor. Bunu anlamanın en kolay yolu çiziklere karşı olan dayanıklılık. Bakalım Galaxy Z Flip dayanıklılık testinden sağ salim çıkabilecek mi?

Konu ile ilgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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galaxy z flip Samsung

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