Galaxy Z Flip3 uygun fiyatlı olacak

Ünlü blogcu Tron’un tweet’ine dayanarak söylenebilir, Galaxy Z Flip3 3 Ağustos’ta piyasaya çıkabilir. Geçen yıl piyasaya çıkan Snapdragon 865+ ile çalışan Galaxy Z Flip 5G, 1.499 dolarlık bir fiyat etiketi taşıyordu. Tahmin eden kişi, Galaxy Z Flip3’ün 999 $ veya 1.099 $ başlangıç fiyatıyla geleceğini iddia etti.

Son raporlar Galaxy Z Flip3’ün tasarımını ortaya çıkardı, ancak söylenti değirmeni henüz teknik özellikleri hakkında bilgi vermedi. Bir sızan Tanıtım videosu ortaya çıktı Galaxy Z Flip3 ait bu hafta başında gri beyaz, mor, yeşil, siyah, bej, mavi ve pembe gibi bir iki tonlu tasarımı ve çoklu renklerle geliyor olabilir ortaya koydu.

Galaxy Z Flip3’ün 1.83 inçlik daha büyük bir harici ekrana sahip olması bekleniyor. 12 megapiksellik bir ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş kamera içeren bir çift kamera sistemine sahip. Z Flip3’ün iç ekranı, 10 megapiksel selfie kamera ile delikli bir tasarıma sahip olabilir.

Daha iyi dayanıklılık için yenilenmiş bir Zırh Çerçevesi ve dış tarafında Gorilla Glass Victus koruması ile gelebilir. Hangi işlemcinin Z Flip3’ü besleyeceği belli değil. Söylentilere göre 128 GB ve 256 GB gibi varyantlarda satılabiliyor. Galaxy Z Fold3’ün Z Flip3 ile birlikte piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.

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