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Galaxy Z Fold 2 5G videoda ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı modeli Galaxy Z Fold 2 5G canlı canlı görüntülendi. İşte konu ile ilgili detaylar.

Galaxy Z Fold 2 5G videoda ortaya çıktı

Samsung kısa bir süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Note modellerini ve Galaxy Z Fold 2'yi tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi bu modellerin ardından rotasını yeni S serisine çevirdi.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkacak yeni S modellerine yeni Fold modeli de eşlik edecek. En azından şimdiye kadar sızdırılan bilgiler bu yönde.

GALAXY Z FOLD 2 İLK GALAXY FOLD'A BENZİYOR

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı modeli kısmen de olsa selefi ile aynı tasarım çizgisine sahip. Yani tasarım tarafında öyle radikal değişikliklerin olmadığını görüyoruz. Zaten ilk Fold modeli de tasarım anlamında hayli başarılıydı.

İçeri doğru katlanan yapısı, dış taraftaki ekran ve kamera donanımı kullanımı kolaylaştıran faktörler arasında yer alıyordu.

Galaxy Z Fold 2 için sızdırılan videoya baktığımızda da tersi bir durumla karşılaşmıyoruz. Yine kullanım açısından hayli işlevsel bir ürün bizleri bekliyor. Yalnız ekranın katlandığı kısmın hayli belirgin olduğu da gün gibi ortada. Bu bazı kullanıcıları hoşuna gitmeyecektir. Lakin mevcut katlanabilir ekran teknolojisinde bu sorunu aşan bir üretici de yok.

Bilindiği üzere Huawei ve Motorola’nın katlanabilir ekranlı modellerinde de aynı sorun mevcut. Yani katlanan kısım hafif içe bombeli duruyor.

Muhtemelen ilerleyen yıllarda çıkan katlanabilir ekranlı modellerde bu sorun da tamamen aşılacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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