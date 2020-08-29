Galaxy Z Fold 2 için tarih verildi

Unpacked Part 2 etkinliğinde tanıtılacak olan telefon, maalesef ki fiyatı ile herkese hitap etmeyecek.

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1 Eylül 2020‘de düzenlenecek olan Unpacked Part 2 etkinliğinde tanıtılacak olan bu model tam 1.980 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. 7.7 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz açılmış ekran ve 6.23 inç büyüklüğünde, QHD+ çözünürlüğünde 60 Hz ana ekran ile gelecek olan telefonda Qualcomm Snapdragon 865 Plus yonga seti bulunacak.

12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak olan telefon kamera kurulumuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Telefonun arka tarafında 12 Megapiksel ana + 12 Megapiksel geniş açılı lens + 64 Megapiksel telefoto lens bulunacak. Ön tarafta ise nokta çentik şeklinde 10 Megapiksellik kamera bulunacak.

Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmeyen bu telefon, piyasadaki en güçlü katlanabilir telefon unvanını eline alacak.

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