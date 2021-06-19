Galaxy Z Fold 2 satışını durdurdu

İfade garip çünkü Fold 2′nin piyasaya sürülmesinden sonra zaten aylarca stokta olmayan orijinal Galaxy Fold’a atıfta bulunuyor. Ancak bu sadece bu tür mesajların kopyasından sorumlu kişinin aynı metni yeniden kullandığı bir karışıklık durumu da olabilir. Orijinal Fold, şirketin çevrimiçi mağazası tarafından sunulmayı bıraktı. Fold 2‘yi hala Best Buy ve AT&T’de bulabilirsiniz, ancak Verizon ve T-Mobile’da bulamazsınız. Tüm bunlar, Samsung’un Samsung Galaxy Z Fold 2 cihazını yavaş yavaş piyasadan çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Best Buy ve AT&T, henüz satmadıkları kalan hisse senetlerine sahip olabilir. Ve Samsung’un neden böyle bir şey yaptığını merak ediyorsanız belki de Galaxy Z Fold 3’ün lansmanı hızla yaklaşıyor olabilir.

Şimdiye kadar, bu modelin tanıtımının Ağustos ayının başlarında gerçekleşeceğini ve satışların muhtemelen o ayın sonundan önce başlayacağını duyduk. Ancak öyle bile olsa, şirketin neredeyse iki aydır sunduğu katlanabilir bir ürün yelpazesine sahip olmaması biraz garip. Bekleyip görmemiz gerekecek, ancak hala ve bir Samsung Galaxy Fold 2 almak istiyorsanız, belki henüz yapabiliyorken bunu yapmanız yerinde olur. Cihazın ülkemizde de satıştan kalkıp kalkmayacağı henüz belli değil, ancak yakın zamanda netlik kazanacaktır.

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