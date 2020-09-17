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Galaxy Z Fold 2 selefini 6’ya katladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı modeli selefi Galaxy Fold'a göre yüksek satış rakamlarına ulaştı. İşte Galaxy Z Fold 2 ile ilgili son detaylar.

Galaxy Z Fold 2 selefini 6’ya katladı

Samsung kısa bir süre önce yeni katlanabilir ekranlı modeli Z Fold 2 ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin 3. katlanabilir ekranlı modeli olan Z Fold 2, selefine göre hayli cazip bir etikete sahipti.

SAMSUNG'TAN GALAXY Z FOLD 2 BAŞARISI

Ülkemizde de 20.000 TL gibi beklenenin altında bir etiketle satışa çıkan Z Fold 2 Güney Kore’de satış rakamlarıyla Samsung'un yüzünü güldürdü. Samsung’un anavatanında bir süre önce ön siparişe sunulan telefon 60.000’den fazla satmayı başardı.

İlk bakışta bu sayı hayli düşük gelebilir. Lakin bu cihazın selefi olan Fold modeli aynı süre zarfında yalnızca 10.000 ön sipariş alabilmişti.

Dolayısıyla Z Fold 2’nin selefini 6’ya katlamış olması hayli önemli bir başarı diyebiliriz. Elbette bu bir tesadüf değil. Samsung’un Z Fold 2 modelin daha oturmuş bir teknoloji kullanması ve Fold modelindeki şikayet edilen kusurların giderilmesi Fold 2’nin çok daha fazla talep görmesini sağlamış gibi görünüyor.

Öte yandan şunu da belirtmek gerekiyor. Z Fold 2 selefine nazaran daha uygun bir fiyat etiketine sahip. Hatta pazardaki tek rakibi olan Mate Xs’ten de çok daha uygun bir fiyattan satışa çıktı.

Hatırlanacağını üzere Mate Xs ülkemizde dahi 30.000 TL gibi bir fiyatla satışa sunulmuştu. Bakalım Samsung önümüzdeki dönemde katlanabilir ekranlı modellerin fiyatını biraz daha dip seviyelere çekebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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