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Galaxy Z Fold 3 farklı bir kamera sistemi ile gelecek

06.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelecek. İşte konuya ilişkin tüm detaylar.

Galaxy Z Fold 3 farklı bir kamera sistemi ile gelecek

Katlanabilir ekranlı telefon pazarının öncü isimlerinden biri olan Samsung, Fold serisinin yeni modeli için çalışmalarını sürdürüyor. Aslında genel beklenti yeni Fold modelinin S21 modelleriyle eş zamanlı olarak tanıtılmasıydı. En azından geçtiğimiz yıllarda böyle olmuştu.

Fakat Samsung iddialarına göre, Z Fold serisinin tanıtımını ileri bir tarihe ertelemeyi tercih etti. Kulislerde dolaşan dedikodulara bakılırsa bu ertelemenin iki temel nedeni bulunuyor.

İŞTE NEDENLER

Söylentilere göre birinci neden Samsung’un Z serisini Note serisinin yerine geçirmek istemesi. Bu yüzden Z serisinin yeni modeli Note serisinin tanıtılacağı tarihte yani Ağustos ayında tanıtılabilir.

İkinci neden ise Z Fold 3‘ün ekran altı kamerayla satışa sunulacak olması. Şimdiye kadar Vivo ve ZTE ekran altı kameraya sahip birer model tasarladı. Fakat bu kameraların çok da verimli çalıştığı söylenemez.

Samsung ise Z Fold 3 ile kullanıcılarına kusursuz bir deneyim yaşatmak istiyor. Elbette bunun için de biraz daha zamana ihtiyaçları var.

GALAXY Z FOLD 3 NE ZAMAN TANITILACAK?

Şimdilik genel beklenti Z Fold 3‘ün Ağustos ya da Eylül ayında tanıtılacağı yönünde. Fakat bu tarih önümüzdeki süreçte değişebilir.

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Öte yandan Z Flip serisinin yeni modelinin ise Fold 3‘e göre daha erken bir tarihte tanıtılması bekleniyor. Tabii ki yine de bekleyip göreceğiz.

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Samsung
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