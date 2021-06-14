Galaxy Z Fold 3 hakkında yeni bilgiler geldi

Max Weinbach’a göre bir sonraki Samsung Unpacked etkinliği 3 Ağustos’ta gerçekleşecek. Bu konferansta Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch Active4’ü resmi olarak tanıtacak.

Ayrıca Jon Prosser’a göre Samsung Galaxy Watch4 serisini 11 Ağustos’tan itibaren göndermeye başlayacak. Şirket, üçüncü nesil Galaxy Z serisi katlanabilir ürünlerini ise 27 Ağustos’tan itibaren göndermeye başlayacak.

Yani yeni akıllı saatler, duyurulmasından bir hafta sonra müşterilere ulaşacak. Ancak, en son katlanabilirlerin sahiplerine ulaşması 3 haftadan fazla sürecek.

YENİ CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Galaxy Watch4 serisi Google, Samsung ve Fitbit tarafından ortaklaşa geliştirilen yenilenmiş Wear OS’u çalıştıracak. Giyilebilir cihazlar, yalnızca Bluetooth ve hücresel varyantların yanı sıra iki boyutta mevcut olacak.

Öte yandan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3, önceki modellere göre yeni tasarımlar ve iyileştirmelerle gelecek. Galaxy Z Fold3'ün S Pen kalemini desteklediği ve ekran altı kameraya (UDC) sahip olacağı söyleniyor.