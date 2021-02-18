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Galaxy Z Fold 3 için geri sayım sürüyor

18.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Galaxy Z Fold 3 için geri sayım sürüyor

Yükselen çözünürlükler, incelen çerçeveler, katlanabilir ekranlar derken, “akıllı telefon” kavramının önümüzdeki birkaç sene içerisinde şu ankinden çok daha farklı bir seviyede olacağını tahmin etmek güç olmasa gerek.

Biliyorsunuz, son yıllarda “ekran altında kamera” teknolojisi üzerine yapılan çalışmalar var. Bu sayede ekranlar, zaten incelen çerçeve unsurunun da yardımıyla, kamera çıkıntısı olmadan gerçek anlamda “full view”, yani “tam görüntüleme” yapabilecek.

DİKKAT ÇEKEN GALAXY Z FOLD 3 PAYLAŞIMI

İşte bu konu üzerine kafa yoran şirketlerden bir tanesi de Güney Koreli Samsung. Twitter’da yaptığı sızıntı paylaşımlarla adını duyuran Ice Universe hesabı, şimdi de Samsung’un sıradaki katlanabilir ekranlı telefonu olması beklenen Galaxy Z Fold 3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu ve bu telefonun ön tarafında görünen bir selfie kameranın olmayacağını, dolayısıyla ürünün ekran altına konumlandırılan kamerayla geleceğini belirtti.

Samsung’un yaklaşık 3 yıldır “ekran altı kamerası” teknolojisi üzerine çalışmalar yaptığı biliniyor. Yani yüksek çözünürlüklü büyük bir ana ekran ve ona ek olarak kameranın bulunduğu bölgede ayrıca ufak bir ekran. Tabii dışarıdan bakıldığında tek bir büyük ekran olarak görülecek ve kullanılabilecek.

Unutmadan, bu teknoloji üzerine çalışan ZTE, Xiaomi ve Oppo gibi firmaların da olduğunu belirtelim. Damla çentik ve benzeri unsurlara yakında veda edeceğiz gibi görünüyor.

Galaxy Fold 3’ün söylenti boyutundaki bazı özellikleri şöyle:

  • Qualcomm Snapdragon 888 çipset
  • 256GB dahili depolama
  • 7.55 inç ana ekran ve 6.21 inç ikincil ekran
  • S Pen desteği, ki kalemin yerleştirilebilmesi için telefonda özel bölge de olacak. Tıpkı Note serisinde olduğu gibi.
  • Android 11 işletim sistemi

Telefonun temmuz ayında görücüye çıkması bekleniyor.

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