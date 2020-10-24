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Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen desteğine sahip olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 3 için iddialar gelmeye devam ediyor. Yeni katlanabilir S-Pen desteğiyle gelebilir.

Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen desteğine sahip olabilir

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 geçen ay piyasaya sürülmüştü. Ancak endüstri içinden şimdiden yeni model hakkında detaylar gelmeye başladı. The Elec tarafından yayınlanan UBI Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre; Samsung S Pen’i Galaxy Z Fold 3 modeline getirmek için AES (Aktif Elektrostatik Çözüm) sayısallaştırıcı teknolojisini kullanmayı düşünüyor. Ayrıca, şirketin S Pen’in ucuna dayanacak kadar kalın UTG (Ultra İnce Cam) yapmak için çalıştığı bildiriliyor.

Samsung’un S Pen’i katlanabilir serisine getirmek istediğine dair söylentileri ilk kez duymuyorsunuz. Galaxy Z Fold 2’nin daha önce bu teknolojiye sahip olduğu söylenmişti. Ancak Samsung’un teknik sınırlamalar nedeniyle bu vizyonu gerçeğe dönüştürememişti.

Samsung’un Galaxy Note serisi, S Pen için bir EMR (Elektro Manyetik Rezonans) sayısallaştırıcı kullanıyor. Ancak aynı teknoloji katlanabilir ekranlar için pek elverişli değil.  Bu yüzden Samsung, farklı bir sayısallaştırıcı kullanacak ve iki kat daha kalın UTG oluşturacak.

UBI Research, Samsung’un şimdi yaklaşmakta olan Galaxy Z Fold 3 için bu eksiklikleri gidermeye çalıştığını düşünüyor. Şirket katlanabilir bir panele EMR sayısallaştırıcı uygulayamayabilir ancak bunun yerine AES teknolojisini kullanmaya karar verebilir.
Her iki teknolojinin de kendi avantajları ve dezavantajları var. Ancak AES genellikle üretim maliyetleri pahasına daha iyi bir genel performans sunuyor. Daha da önemlisi, AES, Samsung’un katlanabilir ekran teknolojisi ile kullanılabiliyor.

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