Galaxy Z Fold 3 modeli S-Pen desteğine sahip olabilir

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2 geçen ay piyasaya sürülmüştü. Ancak endüstri içinden şimdiden yeni model hakkında detaylar gelmeye başladı. The Elec tarafından yayınlanan UBI Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre; Samsung S Pen’i Galaxy Z Fold 3 modeline getirmek için AES (Aktif Elektrostatik Çözüm) sayısallaştırıcı teknolojisini kullanmayı düşünüyor. Ayrıca, şirketin S Pen’in ucuna dayanacak kadar kalın UTG (Ultra İnce Cam) yapmak için çalıştığı bildiriliyor.

Samsung’un S Pen’i katlanabilir serisine getirmek istediğine dair söylentileri ilk kez duymuyorsunuz. Galaxy Z Fold 2’nin daha önce bu teknolojiye sahip olduğu söylenmişti. Ancak Samsung’un teknik sınırlamalar nedeniyle bu vizyonu gerçeğe dönüştürememişti.

Samsung’un Galaxy Note serisi, S Pen için bir EMR (Elektro Manyetik Rezonans) sayısallaştırıcı kullanıyor. Ancak aynı teknoloji katlanabilir ekranlar için pek elverişli değil. Bu yüzden Samsung, farklı bir sayısallaştırıcı kullanacak ve iki kat daha kalın UTG oluşturacak.