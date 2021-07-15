Galaxy Z Fold 3, S Pen Pro desteğini aldı

Çünkü Galaxy Z Fold 3 hakkında uzun süredir önemli söylentiler mevcut. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa Z Fold 3’ün Note serisinin yerini alacağını dile getirebiliriz. Malum, Note serisi Samsung’un çok uzun bir süredir üzerinde çalıştığı, köklü bir geçmişe sahip. Dolayısıyla Note serisinin rafa kaldırılması teknoloji sektörü açısından da önemli bir gelişme olacak.

Son dönemde Z Fold 3’ün S Pen desteği olup olmadığına dair önemli iddialar mevcuttu. Bu iddialar genel olarak isimsiz kaynaklara dayandırılıyordu. En azından şimdiye kadar.

Geçtiğimiz gün Z Fold 3’te S Pen Pro desteği olacağı kesinlik kazandı. Sızdırılan FCC raporlarına göre Samsung’un yeni nesil katlanabilir ekranlı modeli S Pen desteği de sunacak. Elbette burada merak edilen temel bir unsur var. Samsung, Z Fold 3’te S pen yuvasına yer verecek mi?

Eğer telefon S Pen yuvasıyla gelirse, o zaman Note serisinin rafa kaldırıldığına kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat S Pen yuvasından ziyade sadece S Pen desteği gelirse, o zaman farklı bir Note duyurusu beklemek pek de yanlış olmayacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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