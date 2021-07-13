Galaxy Z Fold 3’ün ölçüleri belli oldu

Sızdırılan son raporlara göre Galaxy Z Fold 3 5G’nin ölçüleri 128.1 x 158.2 x 6.4 mm olacak. Hatırlanacağı üzere Fold 2 modelinin kalınlığı da 6.4 mm’ydi. Yani kalınlık açısından değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz.

GALAXY FOLD 3'ÜN BATARYASI DA ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Fold 3’ün bataryası da selefi ile aynı. İki modelde de 4500 mAh’lık batarya mevcut. Fold 2 ve Fold 3’ün ortak olan son noktası ise ekranı. Her iki cihazda da 6.2 inçlik bir panel söz konusu.

Daha önce Z Fold 3’ün teknik özelliklerine dair bazı raporlar yayınlanmıştı. Bunları tekrardan hatırlayacak olursak, yonga seti tarafında Qualcomm imzalı Snapdragon 888 yonga setinin olduğunu görebiliriz. RAM tarafında 12GB’lık ortalamanın üzerinde bir kapasite söz konusu.

Dahili depolama ise muhtemelen kullanıcı tercihine göre 256GB ve 512GB arasında değişecektir. Yine de bekleyip göreceğiz. Nitekim yeni Galaxy Z Fold modelinin tanıtılmasına artık sayılı günler kaldı. Bakalım Samsung beklentileri karşılamayı başarabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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