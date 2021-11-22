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  4. Galaxy Z Fold 4 için S Pen hayali suya düştü

Galaxy Z Fold 4 için S Pen hayali suya düştü

22.11.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Samsung’un Note serisi dahili bir S Pen yuvası ile geliyordu. Yani kalemi bu yuvadan çıkartıp direkt olarak kullanabiliyordunuz. Fakat bu yıl Samsung kritik bir karar alarak Note serisini rafa kaldırdı.

Galaxy Z Fold 4 için S Pen hayali suya düştü

Bu duruma S Pen desteğinin Z Fold serisine getirilme planı neden olarak gösterildi. Fakat Z Fold serisi de içerisinde bir kalem yuvası bulunmadan satışa çıktı. Telefon S Pen’i destekliyor olmasına karşın üzerinde dahili bir yuva bulunmuyordu.

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Bu yuvanın bir sonraki Fold modeliyle geleceğine olan inanç tamdı. Fakat bu da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü ortaya çıkan son raporlar yeni Z Fold modelinde de S Pen yuvasının bulunmayacağına işaret ediyor.

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Sonuçta Z Fold modelinde S pen bulunmaması dünyanın sonu değil. Fakat S Pen yuvasını S22 Ultra modeli yerine Z Fold 4’e yerleştirmek çok daha mantıklı olacaktır.

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Samsung’un Z Fold serisine S Pen yuvası eklememesi biraz ilginç. Belki de henüz ellerinde bu teknoloji için yeterli done yoktur. Fakat dışarıdan bakılınca, Z Fold’a S Pen yuvası eklemek de öyle çok zor bir şey gibi görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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