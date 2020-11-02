Galaxy Z Fold serisine kalem eklenecek

Geçtiğimiz gün ortaya atılan bazı iddialara göre Samsung Z Fold serisine kalem eklemeyi de planlıyor. Peki bu seriye kalem eklendiğinde Note serisine gerek kalacak mı? Aslında sorulması gereken temel soru bu.

Gerçekten de Z Fold serisi S-pen için hayli uygun bir seri. Yani geniş ekranda kalem kullanımı Note modellerine göre çok daha basit olacaktır. Bu açıdan bakıldığında iddiaların doğru olması durumunda Samsung’un hayli yerinde bir karar verdiğini söyleyebiliriz.

YENİ GALAXY Z FOLD S-PEN İLE GELEBİLİR

Sızdırılan son bilgilere göre önümüzdeki yıl çıkacak olan yeni Galaxy Z Fold cihazında S-Pen desteği de bulunacak. Bu desteğin gelecek olması akıllara şu soruyu da getiriyor. Acaba Samsung Note serisini rafa mı kaldıracak? Elbette bu çok da olası bir durum değil.

Lakin öte yandan Z Fold serisinin Note serisine evrilmesi de çok mantıksız görünmüyor. Özellikle de önümüzdeki dönemde katlanabilir ekran teknolojisinin ucuzlayacağını düşünürsek.

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