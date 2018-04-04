MAGAZİN

Galaya Fahriye ve Serenay damgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

'Can Feda'nın galası Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi. Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı "Can Feda" adlı film, 6 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği, senaryosunu Zafer Külünk’ün kaleme aldığı filmin galası Emaar Square Mall’da gerçekleştirildi.

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin bir arada yer aldığını söyledi.

Galaya Fahriye ve Serenay damgası

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Gecede Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yalnız bırakmadı.

Gecede Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in yalnız bırakmadı.
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Kerem Bürsin'e ise sevgilisi Serenay Sarıkaya eşlik etti.

Kerem Bürsin'e ise sevgilisi Serenay Sarıkaya eşlik etti.
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Ekip gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekip gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Özçivit filmle ilgili olarak "Can Feda’dan bahsedeceksek en başta Zafer bana senaryoyu getirdiğinde, senaryoyu o kadar sevdim ve heyecanlandım ki. Böyle bir hikayenin içinde olmaktan ben çok mutluyum." dedi.
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Filmde toplumun hassas olduğu konulara yer verildiğine vurgu yapan Bursin, "Benim açımdan (filmde yer almak) çok gurur vericiydi.

Filmde toplumun hassas olduğu konulara yer verildiğine vurgu yapan Bursin, "Benim açımdan (filmde yer almak) çok gurur vericiydi.
Çalışma esnasında ülkemizle alakalı bir sürü yeni şey öğrendim. Bir gazetede bir şey okuyorsun ya da bir şey görüyorsun değil, empati kurmasını öğreniyorsun." ifadelerini kullandı.
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Galaya katılanlar arasında Murat Yıldırım ve eşi de vardı...

Galaya katılanlar arasında Murat Yıldırım ve eşi de vardı...
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Anahtar Kelimeler:
Can Feda Serenay Sarıkaya fahriye evcen

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