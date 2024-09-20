Galaya sevgilisiyle gitti! Arda Güler ve sevgilisi Duru ilk kez el ele! Herkes onlara baktı

MYNET-Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İspanyol devinde top koşturan milli futbolcu, sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez galaya katıldı ve kameralar karşısında poz verdi.

Daha önce sosyal medya üzerinden birlikte olduklarını duyuran Güler ve Yaman çifti, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasına gidince tüm gözler onlardaydı.

Galaya katılan çiftin yüzlerinden bir an olsun gülücükler eksik olmazken, basın mensuplarının yoğun ilgisi de onlardaydı.

Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Yaman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ünlü çifte sosyal medyada; 'harika görünüyorlar', 'çok yakışıyorlar' yorumları yapıldı.