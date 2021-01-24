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  4. Galeri önündeki satılık araç alev topuna döndü

Galeri önündeki satılık araç alev topuna döndü

24.01.2021 02:55 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeri önündeki park halindeki araç henüz sebebi bilinmeyen neden ile motor kısmından alev aldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir oto galeri önündeki park halindeki araç henüz sebebi bilinmeyen neden ile motor kısmından alev aldı. Alevler geceyi aydınlatırken çevrede paniğe neden oldu. Yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi.
Adana’nın Kozan ilçesinde Şevkiye mahallesinde bulunan bir oto galeri önünde galeriye ait park halinde bulunan araç saat 01.30 sularında henüz nedeni bilinmeyen neden ile alevlere teslim oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yangınla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İşyeri sahibi İslam Damar galeriye ait güvenlik kamera kayıt örneklerini polise teslim etti. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının aracın ön kaputundan çıktığı belirlenirken yangının çıkış nedeni inceleme sonrasında kesinleşeceği öğrenildi. Alev topuna dönen araç Adana büyükşehir itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken yangın diğer araçlara sıçramadan büyük bir yangının önüne geçildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor

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