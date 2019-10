Galeri Yeni Yüzyıl kapılarını sanatçılara ve sanatseverlere açtı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Topkapı’daki Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi bünyesinde oluşturulan “Galeri Yeni Yüzyıl”, çok sayıda tanınmış sanatçının eserlerinin yer aldığı bir karma sergi ile kapılarını sanatçılara ve sanatseverlere açtı.

Eğitimin yanı sıra sanatın da referans merkezi olma amacını taşıyan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi sanat Galerisi’nin açılışına, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Alev Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sanatçı, akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin hep birlikte kesilmesinin ardından bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Ressam Devrim Erbil’e plaket ve hediye takdim edildi. Daha sonra sergiye eserleriyle katkıda bulunan sanatçılara plaketleri verildi.

Karma sergide ünlü sanatçıların eserleri yer alıyor

Galeri Yeni Yüzyıl’ın açılışına, bu yıl 60’ıncı sanat yılını kutlayan Devrim Erbil’in yanı sıra; Çiğdem Erbil, Aydın Ayan, Caner Karavit, Ersin Uysal, Fethiye Erbay, Gülten İmamoğlu, Gülveli Kaya, Memiş Aslan, Mutlu Erbay, Sadık Altınok, Tuba Önder Demircioğlu, Turhan Çetin, Benal Dikmen, Özlem Vargün ve Ümran Özbalcı Aria da katılırken, açılışa özel düzenlenen karma sergiye eserleriyle katkıda bulundular. Açılış sergisinde sanatçıların resim, heykel ve seramik eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Yeni bir heyecana ve güzelliğe ‘Merhaba’ diyoruz”

Galerinin ve karma serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite olarak yeni bir heyecana, yeni bir güzelliğe ‘merhaba’ dediklerini belirterek, “Bir üniversiteyi üniversite yapan içindeki değerleridir kuşkusuz. O değerleri kıymetlendirecek taçlandıracak, o toplumun nabzını, seslerini, haykırışlarını duyuracak, resmedecek ve onu toplumda bütünleştirecek ana değer sanattır. Dolayısıyla biz bu heyecanla galerimizi açıyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Her durağı, her mesafesi, her menzili bereketli olsun. Sanatla yoğrulsun, sanatla nefes alsın” dedi.